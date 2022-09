Le retour haptique de l’iPhone décharge la batterie plus rapidement ; voici comment vous pouvez désactiver la fonctionnalité

23 septembre 2022 08:40:47 IST

Avec la mise à jour logicielle d’iOS 16, Apple a introduit quelques nouvelles fonctionnalités importantes, notamment des mises à niveau vers iMessage et de toutes nouvelles options de personnalisation pour l’écran de verrouillage. En dehors de cela, la marque a ajouté une fonctionnalité intéressante qui vous permet d’activer le retour haptique lors de la frappe.

Par conséquent, chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier virtuel de l’iPhone, une petite vibration se fera sentir sous vos doigts.

Cependant, l’activation du retour haptique pourrait réduire la durée de vie de la batterie de votre iPhone, selon un nouveau document d’assistance d’Apple. Malheureusement, Apple ne dit pas dans quelle mesure le paramètre peut affecter la durée de vie de votre batterie. Le seul avertissement sur le site Web d’assistance est que l’activation de l’haptique du clavier peut réduire la durée de vie de la batterie de votre iPhone.

La fonction de clavier haptique n’est pas désactivée par le mode faible consommation de l’iPhone. Étant donné que le géant de la technologie basé à Cupertino a omis de mentionner un modèle d’iPhone en particulier, il est prudent de conclure que cela fait référence à tous les modèles d’iPhone. Le Taptic Engine hébergé dans les iPhones est utilisé pour le faire fonctionner.

Pour éviter que votre batterie ne se décharge, vous pouvez désactiver le mode retour haptique sur vos iPhones. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire :

Étapes pour activer ou désactiver la fonction Haptic Feedback sur iPhone :

Accédez à l’application « Paramètres » sur votre iPhone exécutant iOS 16 ou une version ultérieure.

Faites défiler vers le bas pour trouver l’option « Sons et haptiques ».

Sous la section, recherchez l’option « Commentaires sur le clavier ».

Activez ou désactivez la fonction « Haptique ».

Veuillez noter : vous pouvez également trouver les options d’activation ou de désactivation du son du clavier sur la même page.

Cependant, les utilisateurs d’iPhone ne sont pas tout à fait satisfaits de la fonction de retour haptique. De nombreuses plaintes ont été constatées concernant la faible intensité de la vibration haptique. Les utilisateurs d’Android connaissent également cette fonctionnalité exclusive. Certains appareils Android avaient introduit la réponse haptique bien avant. Les smartphones tels que Google Pixel et One Plus sont réputés pour permettre un retour haptique à chaque contact.

Apple a récemment lancé la série iPhone 14. L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus incluent de meilleurs appareils photo, une durée de vie de la batterie plus longue et d’autres améliorations. En revanche, les versions iPhone Pro sont les seuls appareils dotés de Dynamic Island, d’une prise en charge photo ProRAW de 48 mégapixels, d’une option d’affichage permanent et d’une puce A16 Bionic plus rapide. Une nouvelle technologie de détection d’accident de voiture est incluse dans la gamme complète d’iPhone 14.

