Call of Duty: Warzone pour Android est maintenant disponible sur Google Play

La version mobile de Call of Duty : Warzone sera disponible très prochainement sur Android et iOS

L’un des jeux les plus populaires de ces derniers temps est sur le point d’arriver sur Android. Call of Duty : zone de guerre Il est déjà disponible sur le Google Play Store, et quiconque le souhaite peut s’inscrire pour être averti et télécharger le jeu dès qu’il sera disponible.

La version mobile de Warzone promet d’offrir une expérience proche de celle de la version pour consoles et plateformes de bureau, avec quelques graphiques avancés gameplay adapté aux appareils de petit format.

Inscrivez-vous pour être parmi les premiers à jouer à Warzone sur votre mobile

Mobile de zone de guerre Il s’agira de la version adaptée aux smartphones et tablettes du dernier grand succès de la franchise Call of Duty. C’est un Battle Royale gratuit avec des jeux de jusqu’à 120 joueursqui dans cette version aura contrôles personnalisables et contenu spécifique aux mobiles.

En ce sens, ceux qui décident de s’inscrire à l’enregistrement précédent, obtiendront en cadeau le projets d’armes M4 « Devil » et X12 « Prince of Hell » au moment du lancement mondial du jeu, tant que le nombre d’inscriptions atteint le nombre de 15 millions Dans le monde entier.

De plus, une récompense mystère sera débloquée si vous atteignez 25 millions d’enregistrements.

Le jeu promet des graphismes de premier ordre, des commandes intuitives et des mécanismes optimisés. Pour l’instant, rien de confirmé date de sortie du jeumais Activision est susceptible d’offrir la possibilité de essayez une version d’aperçu du jeu avant son lancement officiel.

GooglePlay | Call of Duty : Warzone Mobile

