Affiche complète de Tecate Emblema : Robbie, Williams, Bizarrap, Enrique Iglesias et Pabllo Vittar

Le festival Tecate Emblema revient en 2023 et nous savons déjà quand les billets seront mis en prévente.

©Getty ImagesRobbie Williams à la tête du festival Tecate Emblema 2023

Enrique Iglesias a surpris ses fans ce matin en disant qu’il serait au Mexique en mai et maintenant on sait pourquoi, eh bien le chanteur espagnol fait partie des artistes qui seront en tête d’affiche de l’affiche Tecate Emblema 2023 près de Robbie Williams.

L’affiche comprend une grande variété de goûts pour tous, car en plus de ceux mentionnés ci-dessus, ils sont également dans la gamme haricots à oeil noir, bizarre, Une république, Niki, Les fumeurs à la chaîne, Camille et Becky G.

L’affiche le complète Alizzz, Bruses, Bresh, Clubz, Donovan, Las Villa, Belinda, Pabllo Vittar, Emilia, Lasso, Moenia, Melanie C, Roisin Murphy, The Driver Era, Tokimonsta, León Leiden, Michelle Maciel, Sofia Thompson et Zahara.

+ Quand les billets pour Tecate Emblema 2023 sont-ils mis en vente ?

Selon les informations de Tecate, le festival Emblema aura lieu les 13 et 14 mai dans le Autodromo Hermanos Rodríguezde la ville de Mexico.

La prévente de billets aura lieu le 1er mars pour CitiBanamex à partir de 14h00. « Devine qui est de retour. Je suis super content de me retrouver au plus grand festival pop du Mexique. Laisse les jours passer vite, s’il te plait« , a écrit le festival sur ses réseaux sociaux.

