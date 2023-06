Carolina Miranda : l’AVANT et l’APRÈS de l’actrice "Faux profil" (PHOTOS)

in

célébrités

Carloina Miranda est devenue une tendance au Mexique et dans le reste du monde pour son rôle dans « False Profile » de Netflix. On partage ici l’avant et l’après de l’actrice.



Carloina Miranda, actrice furieuse au Mexique 2023.

Carolina Miranda, une actrice mexicaine de 32 ans, a reçu une grande reconnaissance mondiale ces dernières semaines. Cela est dû à la première de « Faux profil »la série de Netflix qui est sorti en 2023 et est devenu une rage sur la plateforme de streaming. Elle y incarne Camila Román, une femme qui se crée un profil sur une application de rencontre pour trouver l’homme de ses rêves.

En ce sens, beaucoup de gens ont commencé à s’interroger sur son changement physique puisque l’actrice a l’air différente de ce qu’elle était dans « Les Braves », où il a eu son premier rôle principal en 2014. Cependant, tout au long de sa carrière, il n’a jamais fait référence à des retouches ou opérations esthétiques.

Ce qu’il a fait comprendre à plus d’une occasion, c’est qu’il aime avoir l’air habillé. C’est pour cette raison qu’en partie tout au long de sa carrière, il a eu des looks différents. « J’aime la mode, les tendances, la luminosité, les couleurs. Je passe toute la journée à travailler, je dois trouver un peu de confort pour pouvoir répondre à mes appels. J’aime le rose, le glamour et le maquillage. » commenté dans une interview en dialogue avec Les gens en espagnol.

+PHOTOS : AVANT et APRÈS de Carolina Miranda

+ Voici à quoi ressemble Carolina Miranda dans « False Profile »

« Faux profil » créé en Netflix et c’est devenu la production la plus regardée de toute la plateforme en l’Amérique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?