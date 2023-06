Maman publie l’éclat de son nouveau-né « moche » et se fait appeler par ses parents

Mas Coutelou Ploutelou 2021

De l'union de Rigole et glou-glou (le son d'un verre de vin en pays gaulois), on obtient rigoglou un nouveau terme utilisé depuis peu pour définir ces vins ludiques, le plus souvent naturels, qui se consomment rapidement et sans pesanteur. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons, arrêtez-vous un instant et goûtez un verre de Mas Coutelou Ploutelou. Vous verrez tout de suite de quoi il s'agit : Le mot riogoglou existe grâce à ces vins très frais, qui nous surprennent en prrouvant que boire du vin rouge peut aussi être amusant et excitant. Jeff Coutealu en sait quelque chose : il élabore des vins décontractés, sans prétention, destinés à être consommés et appréciés. Dans le cas du Mas Coutelou Ploutelou, Jeff s'est inspiré des vins purement terreux et énergiques du Jura, auxquels il rend hommage avec ce vin rouge. En effet, son nom est inspiré du poulsard, cépage typique de cette région de l'est de la France (bien qu'ayant utilisé un assemblage d'aramon, de cinsault, de grenache rouge et de clairette dans l'élaboration du Mas Coutelou Ploutelou). Le Mas Coutelou Ploutelou s'ajoute désormais aux autres vins qui composent cette série, en suivant les mêmes principes et en étant élaboré sur la même base écologique et respectueuse qui a toujours caractérisé les vins du Mas Coutelou. Sa production provient de 13 hectares de vignes situées dans le village de Pumisson, dans le sud de la France, sur des sols argilo-calcaires et limoneux. L'acier inoxydable, probablement l'un des matériaux les plus propres et les plus aseptiques, sera utilisé pour la fermentation (toujours spontanée et naturelle) et l'élaboration du Mas Coutelou Ploutelou (qui sera mis en bouteille sans filtrage ni collage).