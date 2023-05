Un père tenant son nouveau-né critiqué pour sa vulgarité quant à l’origine de son bébé

Une vidéo d’un père tenant son nouveau-né à l’hôpital devient virale à cause de ce qu’il a dit dans le court clip de 15 secondes, dans lequel des gens le critiquent, lui et la mère, pour être avec lui.

L’homme, nommé Marky, est torse nu et très émotif alors qu’il repose sur ce qui ressemble à un lit d’hôpital pendant que sa femme, Annalise, le filme et son moment spécial avec leur fils, Mikey.

Le nouveau papa a dit « Tu étais mon c—m une fois » alors qu’il tenait son nouveau-né dans ses bras.

Tenir votre petit paquet de vie brillant pour la toute première fois après la naissance doit être l’un des moments les plus importants de votre vie, et beaucoup de gens ont été choqués par les mots vulgaires que Marky a décidé de dire en tenant son bébé pour la première fois.

Il a l’air d’avoir pleuré, et pour autant que nous sachions qu’il aurait pu l’être, mais la vidéo s’ouvre avec Marky regardant au loin tout en caressant le nouveau-né Mikey dans ses mains et en disant « Tu étais mon c-m une fois », avant regardant le bébé et remarquant à quel point il est mignon.

Les larmes commencent à couler après quelques rochers, et il dit « Oh mon Dieu, n’êtes-vous pas la plus gentille petite chose? » Le texte superposé dans la vidéo se lit comme suit : « La première fois que mon partenaire peau à peau avec notre bébé, voici ce qu’il dit », avec des émojis rieurs, donc, heureusement, Annalise trouve cela amusant, mais cela s’est terminé avec elle.

« C’est un père incroyable pour nos enfants, mais c’était drôle », lit-on dans sa légende, mais beaucoup de gens n’étaient pas d’accord avec cette dernière partie, en particulier sur Twitter où l’itération la plus virale de la vidéo avait la légende « Divorce instantané ».

Photo : Twitter

La mère et le père ont été critiqués pour ce qu’il a dit et pour qu’elle soit d’accord avec cela.

« Comme c’est bizarre », a écrit une femme. « Quelle chose extrêmement étrange à dire », a partagé quelqu’un d’autre. « Je suis tellement gêné pour lui qu’il ait dit ça », a commenté un troisième.

Tout le monde dans la salle a ri, mais les gens sur Twitter ont pensé que c’était « grincer des dents » et lui ont demandé de s’améliorer « pour le bien de tout le monde autour de lui ».

Cependant, un commentaire sur TikTok semble le résumer assez bien, en lisant: « Oh, bénis-le, il n’a pas tort, hein, il ne fait que traiter le miracle sous ses yeux. » Non, il n’a pas vraiment tort, et ce n’était peut-être pas une chose super appropriée à dire, mais lui et sa femme viennent de donner naissance à un tout nouveau bébé.

La vidéo est un vieux clip du moment où Annalise a donné naissance à leur deuxième enfant, afin qu’elle puisse confirmer qu’il est un bon père – c’est peut-être tout ce qui compte.

Histoires liées de YourTango :

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.