The Rock fait l’éloge de Halle Bailey et de La Petite Sirène

Tu peux compter Dwayne The Rock Johnson en tant que fan de Halle Bailey. S’adressant à Twitter, Johnson a partagé un clip vidéo d’un récent voyage au cinéma avec quatre jeunes filles à voir La petite Sirène, le remake live-action du classique animé de Disney. Johnson dit que son groupe a été invité par Bailey et le réalisateur Rob Marshall, qui avaient également laissé des cadeaux aux enfants à ramener à la maison. Dans le clip vidéo, Johnson et les enfants remercient Bailey pour le Petite Sirène marchandises tout en exprimant à quel point ils ont apprécié le nouveau film. Dans son tweetThe Rock a également fait l’éloge de Bailey.





« Je suis très impressionné par la performance de Halle sur grand écran – quelle présence et quel charisme, mais peut-être plus important encore – j’ai été super impressionné par la grâce et le mana de Halle alors qu’elle se déplaçait sous les projecteurs mondiaux avec maturité et âme », Johnson’s post lit en partie. « Halle, continue d’être la ‘travailleuse la plus acharnée de la pièce’ et le ciel est la limite. J’ai hâte de travailler avec toi un jour. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il a ajouté: « Et la partie la plus cool de la journée – pour moi – en tant que fière fille papa – a été de regarder nos petites filles de couleur, de regarder Halle et toutes les sirènes sur grand écran et ces petites n’y ont pas réfléchi à deux fois. parce que – c’est leur norme. Toutes les nuances, toutes les couleurs. Très cool. »

Sur le même sujet : Halle Bailey se faufile dans le théâtre sans être détectée pour regarder La Petite Sirène





Verrons-nous beaucoup plus de Halle Bailey dans les années à venir ?

Disney

Etant donné comment Halle Bailey a suscité de très grands éloges avec sa performance dans La petite Sirène, même de la part de certains critiques qui, autrement, n’étaient pas très gentils avec le film, il y a de fortes chances que nous la voyions beaucoup plus à l’avenir. On peut ensuite la voir dans un remake musical de La couleur violette, à venir dans les salles ce Noël. Bailey est également l’une des stars du nouveau film La ligne aux côtés d’Alex Wolff, qui sera présenté en première à Tribeca ce week-end. Compte tenu du succès au box-office de La petite Sirèneramener Bailey dans le rôle d’Ariel pour un autre film n’est pas non plus hors de question.

« Dans le second, ils ont une fille, une petite fille, et elle veut aller dans l’eau, c’est comme une chose inverse », a déclaré Bailey à Narcity à propos de la suite animée originale de La petite Sirène, qui pourrait servir d’inspiration pour la suite en direct. « J’adore ce film. »

L’acteur de Prince Eric, Jonah Hauer-King, a ajouté : « Je serais prêt à le faire. J’aimerais aussi être un triton, donc nous pouvons aussi faire évoluer ce scénario d’une manière ou d’une autre, pour aller avec elle. »

Rob Marshall a réalisé La Petite Sirène sur un scénario de David Magee. Avec Bailey et Hauer-King, le film met en vedette Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, Noma Dumezweni dans la reine Selina, Melissa McCarthy dans Ursula, Awkwafina dans Scuttle, Daveed Diggs dans Sebastian et Jacob Tremblay dans Flounder.

La petite Sirène joue dans les salles de cinéma.