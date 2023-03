Netflix dévoile la nouvelle bande-annonce de l’ultime saison de The Kingdom

Netflix

L’avant-première finale de la deuxième saison d’El Reino est arrivée, la série argentine qui a fait fureur sur Netflix. Ne le manquez pas!

©NetflixNetflix dévoile la nouvelle bande-annonce de la dernière saison de The Kingdom.

service de diffusion en continu Netflix C’est au début du troisième mois de l’année et ils ont déjà annoncé toutes les séries qui arriveront dans les prochaines semaines. L’un des plus importants, en particulier en Amérique latine, est Le Royaumela production argentine qui reviendra avec sa deuxième et dernière saison prochaine 22 mars. Ce mardi, ils ont présenté la bande-annonce finale des épisodes qui clôtureront leur histoire et promettent plus de mystère dans leurs personnages.

Sa prémisse captivante était centrée sur le pasteur Emilio Vázquez Peña, candidat à la vice-présidence de la République argentine, mais lors de la cérémonie de clôture de la campagne, son partenaire et candidat à la présidence est assassiné, mais en réalité la victime devait être Pena . Après cet événement, Vázquez Peña devient le prochain candidat au poste le plus élevé, au milieu de l’enquête sur le meurtre et sur les véritables causes du fait.

+ Bande-annonce de la dernière saison de The Kingdom

Dans cette deuxième partie, le pasteur Emilio est le président de l’Argentine, mais les choses ne vont pas bien. Loin de se retirer, Emilio va plus loin, ajoutant de nouveaux alliés et même sa propre armée, avec laquelle il mettra en place un régime de terreur pour reprendre le contrôle du pays et sa popularité. Dans un combat sans merci entre le bien et le mal, son antagoniste sera Tadeo, qui sans le chercher devient un leader populaire et n’échappera pas à la mission qui lui est assignée. Découvrez la nouvelle bande-annonce !

Les derniers chapitres mettront en vedette : Diego Peretti, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Chino Darín, Nancy Dupláa, Vera Spinetta, Sofía Gala, Victoria Almeida, Alfonso Tort, Patricio Aramburu, Nicolás García Hume et Santiago Korovsky. De plus, les acteurs suivants rejoignent le casting : Diego Velázquez, Julieta Cardinali, Mariana Di Girolamo, Maite Lanata, Agustín Aristarán, Juan Ingaramo, Florencia Raggientre autres.

Après sa première en août 2021, la plateforme a décidé de renouveler Le Royaume pour un deuxième versement. Le tournage a commencé début avril 2022 et les travaux ont duré jusqu’à fin juillet de la même année. D’après ce qui a été officialisé, cette ultime saison sera plus courte, puisqu’elle ne comportera que 6 épisodes. La série reviendra Netflix le prochain 22 mars.

