Les 5 meilleures séries et films de Bryan Cranston : de « Malcolm in the Middle » à « Breaking Bad »

bryan cranston Il a eu 67 ans ce 7 mars 2023, étant considéré comme l’un des grands interprètes de sa génération. Et c’est que, tout au long de sa carrière, il a montré qu’il était capable de faire rire le public avec la même aisance avec lequel il s’adapte à des rôles plus dramatiques.

La vérité est que cela célébrité des états-unislauréat de 5 prix Emmyc’est tout un icône du cinéma et de la télévision. Grâce à son talent, il est devenu un artiste incomparable, qui a donné au monde des personnages comme Hal Wilkerson ou Walter White.

Alors, quels sont les meilleurs séries et films de bryan cranston? Ensuite, nous vous dévoilons la liste des grands projets de l’acteur, de « Malcolm au milieu » jusqu’à « Breaking Bad ».

QUELS SONT LES MEILLEURS SÉRIES ET FILMS DE BRYAN CRANSTON ?

5. « Argo » (2012)

Ce thriller réalisé par Ben Affleck nous a amené à bryan cranston donner vie à Jack O’Donnell, le superviseur et patron du protagoniste. Il est à noter que l’ensemble du casting de la production a remporté le Prix ​​SAG du meilleur casting.

De quoi ça parle? Basé sur des événements réels, « Argo » raconte l’opération secrète de vie ou de mort pour sauver six Américains, qui s’est déroulée après les scènes de la crise des otages en Iran.

Où voir « Argo » ? En Amérique latine, le film est disponible sur iTunes. En Espagne et aux États-Unis, il est dans le catalogue HBO Max.

4. « L’île aux chiens » (2018)

« L’île aux chiens » est un joyau de l’animation réalisé par le maître Wes Anderson. Dans le long métrage, cranston donne la parole à Chefle chien protagoniste de l’histoire.

De quoi ça parle? Le film raconte l’histoire d’Atari Kobayashi, qui est sous la tutelle du maire corrompu Kobayashi. Lorsque tous les animaux de compagnie canins de Megasaki City sont exilés sur une île à ordures, Atari part à la recherche de son chien de garde, Spots. Avec l’aide de ses nouveaux amis les chiens, il entame une aventure qui décidera de l’avenir de toute la Préfecture.

Où voir « L’île aux chiens » ? En Amérique latine, vous pouvez en profiter avec votre abonnement à Star Plus. En Espagne et aux États-Unis, il est disponible dans le catalogue Disney Plus.

3. « Trumbo » (2015)

bryan cranston joue le scénariste Dalton Trumbo dans ce film de geai gardon. Son excellent travail sur le projet lui a valu une nomination aux prix. Oscar du meilleur acteur.

De quoi ça parle? Au cours des années 1930, en réponse à la Grande Dépression et à la montée du fascisme, des milliers d’Américains ont rejoint le Parti communiste américain, et beaucoup d’autres ont suivi l’alliance du pays avec l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le scénariste Dalton Trumbo, défenseur des droits des travailleurs, a rejoint le Parti en 1943, quelques années avant que la guerre froide ne rende les communistes américains suspects de trahison.

Où voir « Trumbo » ? En Amérique latine, la bande est disponible sur Amazon Prime Video et Paramount Plus. En Espagne, sur la plateforme Movistar Plus. Aux États-Unis, elle est pour sa part au catalogue HBO Max.

2. « Malcolm au milieu »

Cette série comique a été créée en 2000, mais son héritage perdure jusqu’à aujourd’hui : d’innombrables mèmes Internet ou références dans de nouvelles productions le prouvent. A l’émission de télévision bryan cranston se met dans la peau de Hal Wilkersonle père de la famille principale.

De quoi ça parle? Malcolm, un garçon de 9 ans qui aime faire du skateboard et passer du temps avec son meilleur ami Stevie, voit sa vie bouleversée lorsqu’il est contraint d’intégrer la classe « surdouée », où il est entouré d’un groupe de parias talentueux.

Où voir « Malcolm au milieu » ? En Amérique latine et en Espagne, la sitcom est disponible sur Disney Plus. Aux États-Unis, vous pouvez le voir à travers hulu.

1. « Breaking Bad »

Le chef d’oeuvre de Vince Gilligan occupe la première place sur cette liste. Dans la fiction, cranston pièces Walter White, Le protagoniste de l’histoire. Tout au long des 5 saisons du programme, on assiste à l’évolution de ce professeur jusqu’à ce qu’il devienne Heisenberg.

Grâce à ce papier bryan cranston a remporté 4 prix Emmy comme Meilleur acteur. De plus, il est revenu en tant que personnage dans les œuvres dérivées de la série : « El Camino : un film Breaking Bad » et « Tu ferais mieux d’appeler Saul ».

De quoi ça parle? Un professeur de chimie au secondaire atteint d’un cancer en phase terminale fait équipe avec un ancien élève pour assurer l’avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.

Où voir « Breaking Bad » ? La série est disponible sur Netflix.