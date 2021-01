Cobra Kai: l’acteur qui a refusé de participer à la série

Nous sommes à un jour du premier mois de la troisième saison de «Cobra Kai» sur le service de streaming Netflix et il y a encore des choses à discuter. Tout au long de ses trois épisodes, la série a donné à ses fans de grands moments et des situations qui revivent le passé des films originaux, comme certaines figures qui sont revenues au bout d’un moment, telles que «Kumiko» et «Chozen».

Une autre des apparitions les plus importantes dans la fiction était celle de Elizabeth Shue comme ‘Ali’, le vieil amour de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, qui les a aidés à résoudre leurs différences. De plus, pour la saison 4, ils préparent les arrivées de Terry Argent (Thomas Ian Griffith) et Hilary swank (Julie Pierce), sans aucun doute beaucoup de grands retours, mais les fans ont remarqué qu’il en manquait un.

Au-delà des personnages qui sont revenus à l’histoire, qui n’apparaissait à aucun moment, jusqu’à présent, était « néerlandais », interpreté par Chad mcqueen. Dans les films, il faisait partie du dojo Cobra Kai et dans une scène, il a essayé de combattre LaRusso de la compétition du tournoi de karaté All Valley. Beaucoup ont demandé, et maintenant nous avons une réponse: Pourquoi n’était-il pas dans ‘Cobra Kai’?

+ Pourquoi Chad McQueen ne faisait pas partie de Cobra Kai:

Chad McQueen a pris sa retraite d’acteur et est devenu pilote de course. De la production, ils ont insisté pour qu’il ait son moment dans la série, mais il n’y avait pas de cas, J’ai répondu que « J’ai eu un conflit d’agendas ». D’autre part, Martin Kove (John Kreese) a dit qu’il avait essayé de le contacter, ainsi que William Zabka, mais ils n’ont jamais accepté. Dans le programme ils l’ont résolu en disant qu’il était en prison, et il n’y avait pas beaucoup d’informations.

En premier lieu le plan était qu’il soit à la réunion dont les vieux amis de Cobra Ka avaienti, qui a fonctionné comme une réunion attendue pour faire sortir Tommy de l’hôpital et lui faire passer une excellente journée alors qu’il mourait d’un cancer. Pour le moment, on ne sait pas si ce sera dans la saison 4, mais c’est très peu probable, puisque l’histoire a suivi un cours différent et n’aurait pas lieu.