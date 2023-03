Qui est Patricio Suárez-Vértiz: rencontrez l’auteur de ‘Disco Bar’, la chanson la plus populaire de « AFHS »

“Bar Disco” C’est l’une des chansons les plus célèbres de Patricio Suarez-Vertiz. La chanson faisait partie de son premier album en tant que soliste et, aujourd’hui, elle a de nouveau connu une grande popularité après avoir fait partie de l’intrigue du série « Dans le fond il y a de la place ».

Comme on le sait, ce tube de 1995 a été celui qui a musicalisé une scène de danse applaudie de Diego Montalbanpersonnage joué par Giovanni Cuccia dans « AFHS ». Depuis, une grande partie du public se souvient de cet important succès du musicien péruvien.

Souhaitez-vous en savoir plus sur lui ? Ensuite, découvrez qui est Patricio Suárez-Vértiz. Connaître, ainsi, le profil et les principales données de la biographie de auteur de ‘Disco Bar’, la chanson la plus populaire de la série télévisée América « En bas il y a de la place. »

QUI EST PATRICIO SUÁREZ-VERTIZ ?

Patricio Suarez-Vertiz C’est un musicien, chanteur et compositeur péruvien. Il est devenu célèbre en faisant partie de Haschisch de sablele groupe de rock qu’il a fondé en 1986 avec son frère Pedro Suárez-Vértiz, Arturo Pomar Jr. et Àlex Kornhuber.

En 1987, après le départ de Kornhuber et l’entrée de Christian Meierle groupe enregistre son premier album et devient l’un des quatuors les plus emblématiques de la musique péruvienne.

Après avoir atteint une grande popularité et battu quelques records, le groupe se sépare en 1992 et chaque membre prend un chemin différent. Ainsi, en 1995, Suarez-Vertiz Il a commencé sa carrière en tant que soliste et a sorti l’album « Patrick ». Des sujets comme « Disco Bar » et « À la plage » Ils se sont démarqués dans cette production.

A la fin des années 90, l’artiste s’installe à Miami. Dans cette ville, il a travaillé sur divers projets musicaux, a signé des contrats avec des maisons de disques américaines et a sorti l’album « Quel chanceux êtes-vous »uniquement avec des chansons en anglais.

En 2022, il revient au Pérou pour retrouver son public après 20 ans passés à l’étranger. De cette façon, il a fait quelques présentations sur scènes et dans diverses émissions de télévision.

A travers une interview accordée à RPTa déclaré qu’il entretient une relation étroite avec son frère et lui rend souvent visite : «Quand j’arrive du sud, je reste chez ma mère, qui est à deux pâtés de maison de Pedro, donc je marche. On a déjeuné, on a ri un moment, on a parlé, on est des vieilles bavardes »il prétendait.

Patricio et son frère Pedro (Photo : Patricio Suárez Vértiz / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE PATRICIO SUÁREZ-VÉRTIZ

Nom de naissance : allemand Patricio Manuel Maria Suarez-Vertiz Alva

Date de naissance : 15 septembre 1970

Âge : 52 ans

Lieu de naissance : Lima, Pérou

Épouse : Melissa Giulianna Fernández Carpio (2012 – présent)

Profession : chanteuse et musicienne

Instruments : Basse, voix, guitare

Label : Sony Musique

L’artiste est né en 1970 (Photo : Patricio Suárez-Vértiz / Instagram)

LA DISCOGRAPHIE DE PATRICIO SUÁREZ-VÉRTIZ

en tant que membre de Haschisch de sable, Patricio Suárez Vertiz a sorti les albums « Arena Hash » (1988) et « Ah Ah Ah » (1991). Seuls, les disques « Patricio » (1995), « Black Jack » (1997) et « Luckyou » (2010).

Arena Hash était un célèbre groupe de rock péruvien (Photo : Patricio Suárez Vértiz / Instagram)

L’APPARITION DE PATRICIO SUÁREZ-VÉRTIZ DANS « AL FONDO HAY SITIO »

En raison du succès de la chanson « Disco Bar », Patricio Suárez Vertiz Il était l’invité spécial d’un chapitre de la série « En bas il y a de la place ». Avec une partie de la distribution, l’artiste a chanté le thème dans une scène amusante.

Il convient de préciser que son apparition faisait partie d’une surprise qu’il lui avait préparée Francesca Maldini à son mari Diego Montalbanpuisque le chanteur était le seul à pouvoir changer la perception négative que le chef avait de son anniversaire.

« La danse dans laquelle nous nous sommes lancés… c’était très cool parce qu’il (Giovanni Ciccia) était lui et j’étais moi »il lui a dit suarez vertiz pour « Groupe chinois » sur sa participation à l’émission de télévision.

LE VIDÉO CLIP « DISCO BAR »

PAROLES DE « DISCO BAR »

L’HISTOIRE DE LA DANSE « DISCO BAR » DE GIOVANNI CICCIA

Après le succès de la danse, l’acteur principal de la scène en a raconté les détails. « Les gens s’amusent beaucoup avec la scène, mais j’ai beaucoup dansé »dit Giovanni Cuccia en référence à ce que signifiait enregistrer la chanson de Patricio Suárez-Vértiz. « Vous voyez la scène et dites ‘oh, comme ils s’amusent’, mais nous avons dansé pendant deux heures »il ajouta.

L’acteur péruvien a révélé qu’il enregistrait la scène seul pendant deux heures. De plus, il a souligné que la scène avait été enregistrée en deux jours. « Le premier jour toute ma danse et le deuxième jour, les réactions des gens avec moi aussi »dit Ciccia. PLUS DE DÉTAILS ICI.

QU’A DIT PEDRO SUÁREZ-VÉRTIZ À PROPOS DE LA DANSE DE GIOVANNI CICCIA ?

Giovanni Cucciaà travers son caractère Diego Montalbana démontré quelques pas de danse au rythme de la chanson « Disco bar » du chanteur péruvien Patricio Suarez-Vertiz.

Cela en a surpris plus d’un et il y a eu plusieurs commentaires positifs que le chanteur de « Les Chabelos » sur les réseaux sociaux. Compte tenu de cela, Pedro Suárez-Vertiz a commenté cette danse saisissante. PLUS DE DÉTAILS ICI.