« Qui a tué Sara ? » : Les partenaires des protagonistes dans la vraie vie

Bien que Manolo Cardona et Carolina Miranda soient en couple dans «Qui a tué Sara ?», série mexicaine Netflix, dans la vraie vie l’acteur colombien a une famille avec Valeria Santos, tandis que l’actrice a eu une relation avec Michel Duval dans le passé.

Si vous souhaitez rencontrer les couples des acteurs les plus importants de la fiction créée par José Ignacio Valenzuela, continuez à lire.

XIMENA LAMADRID

L’actrice qui joue le protagoniste de « Qui a tué Sara ?”Maintient une relation avec Juan Pablo García. Apparemment, ils auraient commencé leur idylle en mai 2019, car dans une vidéo du 20 mai 2020, le trentenaire laisse entendre qu’ils fêtent leur premier anniversaire. « Ils m’ont fait ce cadeau pour célébrer une année de bonnes décisions, grâce à mon partenaire de vie et grâce à la vie de me l’avoir envoyé », a-t-il écrit.

La jeune femme n’hésite pas à publier l’amour qu’elle éprouve pour son partenaire sur ses réseaux sociaux. (Photo : Ximena Lamadrid / Instagram)

ALEJANDRO NON

L’acteur, mannequin, musicien et producteur vénézuélien qui a travaillé sur des feuilletons tels que « Lola, érase una vez », « Corona de Tears », « Teresa » et « La Pilot », a entretenu une relation avec l’actrice Adriana Louvier, mais aujourd’hui on ne sait pas s’il a un autre partenaire caché ou s’il reste célibataire.

À l’heure actuelle, on ne sait pas si Alejandro Nones a un autre partenaire caché ou est toujours célibataire. (Photo : Netflix)

EUGÉNIE SILLER

Jusqu’au moment, Eugénio Siller, connu pour avoir joué dans des feuilletons tels que « Rebelde », « Postal Code », « Al Diablo con los Guapos », « My sin », « Aurora », « A Maid in Manhattan », « Who is who? » et « Queen of Hearts », n’a pas de partenaire formel, cependant, il y a des rumeurs sur une relation passée avec la chanteuse Litzy et avec l’actrice Maite Perroni.

Certaines rumeurs font état d’une relation passée avec la chanteuse Litzy et l’actrice Maite Perroni (Photo : Netflix)

LUIS ROBERTO GUZMÁN

L’acteur qui incarne Lorenzo Rossi dans « Qui a tué Sara ?« Se caractérise par le fait de ne pas parler de sa vie privée, par conséquent, peu de détails sont connus sur ses partenaires. Bien qu’il partage plusieurs photos sur ses réseaux sociaux, aucune ne donne d’indices sur une éventuelle romance.

Luis Roberto Guzmán ne partage pas les détails de sa vie privée (Photo: Netflix)

ANA LUCA DOMÍNGUEZ

Ana Lucie Dominguez, actrice et mannequin colombienne, connue pour avoir joué Libia Reyes et Ruth Uribe dans la telenovela « Pasión de gavilanes » et pour son rôle de « La Tuti » dans la série « Señora Acero », elle a épousé David Alberto García en 2001, mais il a divorcé deux ans plus tard. En 2008, elle se remarie avec Jorge Cárdenas.

Actuellement, Ana Lucía Domínguez est mariée à Jorge Cárdenas (Photo: Instagram / Jorge Cárdenas)

CLAUDIA RAMÍREZ

L’actrice de 57 ans qui incarne Mariana Toledo de Lazcano dans « Qui a tué Sara ?« Elle est actuellement mariée au père de ses enfants, Juan et Alejandro, dont le nom n’est pas connu.

Claudia Ramírez est mariée au père de ses enfants, Juan et Alejandro (Photo : Netflix)

CAROLINE MIRANDA

Carolina Miranda, connue principalement pour son rôle de Vicenta Acero ‘La Coyote’ dans la série Telemundo « Señora Acero », et pour son interprétation d’Eliza Lazcano dans la fiction de Netflix, a eu une relation avec Michel Duval dans le passé. Actuellement, il y a des rumeurs selon lesquelles elle sort avec Julio Ron, un concurrent de ‘Warriors 2020’.

Carolina Miranda sort-elle vraiment avec Julio Ron ? (Photo : Instagram / Caroline Miranda)

MANOLO CARDONA

Actuellement, Manolo cardona Il a 44 ans et est marié au mannequin Valeria Santos. Le couple a deux enfants, Gael et Guadalupe, et ils vivent au Mexique.