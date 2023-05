in

Le film réalisé par Ben Affleck et mettant en vedette Matt Damon raconte l’histoire derrière l’entreprise de chaussures de Michael Jordan.

Quand Air arrive-t-il au streaming ?

Qui aurait cru qu’un contrat de droit à l’image pour une paire de baskets pouvait être suffisamment pertinent pour raconter une histoire au cinéma ? C’est la prémisse du nouveau film Matt Damon et Ben Affleck, airqui a fait son passage par le cinéma et s’apprête à débarquer dans le streaming.

air est le film qui raconte l’histoire de l’agent marketing de Nike qui a négocié le contrat avec Michael Jordan pour lui donner ses chaussures de sport. L’intrigue se déroule dans les années 80, et parmi ses protagonistes figurent Matt Damonen tant qu’agent de commercialisation, et Jason Bateman, Chris Tucker et Chris Messina.

Le film est sorti en salles le 5 avril et a actuellement un taux d’approbation de 92% en Tomates pourries sur près de 300 votes. Il a été très bien accueilli par les critiques et les téléspectateurs qui ont apprécié l’épopée et l’humour derrière ce long métrage.

Si vous faites partie de ceux qui n’ont toujours pas vu le nouveau film de Matt Damon et Ben Affleck, on vous dit qu’il est proche d’atterrir sur le streaming. À partir du 12 mai prochain, vous pourrez le reproduire dans le confort de votre fauteuil à la maison. Comme? Juste avec un compte Amazon Prime Vidéo.

+Le film à voir si vous avez aimé Air

si vous avez apprécié airnous vous recommandons de donner un autre film similaire qui est dans Paramount+. Il s’agit de Le gérantqui raconte comment le responsable de la marque noblesse est passé du statut de méchant au héros qui a sauvé l’entreprise grâce à un mouvement marketing très risqué qui comprenait la sélection battue de Lionel Messiavant Coupe du monde Russie 2018.

