Date de sortie de Lucasfilm Games et bande-annonce de LEGO Star Wars : La saga Skywalker

La nouvelle tranche de Jeux Lucasfilm, LEGO Star Wars : La saga Skywalker, a publié une nouvelle bande-annonce et a révélé que la prochaine sortira 5 avril. La force fera revivre aux fans la force puisqu’elle racontera l’histoire des neuf films de l’univers de guerres des étoiles, de la trilogie classique originale aux sorties en salles les plus récentes.

Selon la bande-annonce, les fans pourront choisir par laquelle des trilogies de la saga commencer. Que ce soit dans le »Forcer l’éveil », combattre le Premier Ordre avec la Résistance, ou bien dans le »Menace fantôme », suivant les origines du méchant le plus emblématique de la saga, Dark Vador. Quel que soit le choix du joueur, il sera emmené à travers une histoire pleine de détails sur la saga, ainsi que l’humour hilarant caractéristique des jeux vidéo. Lego.

De même, le titre dispose de nouvelles mécaniques qui permettront au joueur de mieux maîtriser ses attaques au fur et à mesure de sa progression, notamment des contre-attaques caractéristiques de chaque personnage et qui dépendront de l’arme choisie. Qu’il s’agisse d’un pistolet laser, avec lequel vous pouvez viser avec précision les ennemis, ou d’un sabre laser, battant les ennemis dans leur ensemble Jedi, d’autant plus que le »Obliger » ouvrira l’accès à la possibilité de faire léviter des objets et d’autres styles de combat.

LEGO : Star Wars : La saga Skywalker proposera également des mécanismes de voyage dans l’espace, combattant des navires ennemis aux côtés des étoiles, dans des véhicules légendaires comme le Millennium Falcon. Avec plusieurs planètes à explorer, vous pourrez entreprendre des quêtes secondaires allant du nettoyage d’une zone pleine de rats à la chasse aux criminels qui causent des problèmes dans la région. Le jeu sera disponible en Xbox Series X/S, Play Station 5, Play Station 4, Nintendo Switch et PC.