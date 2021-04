Netflix confirme la date de sortie de The Kissing Stand 3

Le service de streaming Netflix a peu de succès en termes de séries, comme La Casa de Papel et Stranger Things, mais si on regarde ses films on trouve la saga populaire d’El Stand de los Besos, qui compte déjà deux films et qui culminera cette année avec le dernier volet de sa trilogie. La plateforme a annoncé ce mardi les premières qui arriveront entre mai et août 2021, et là, ils ont confirmé la date de sortie du troisième long métrage. Regardez quel jour ce sera!

La première suite de L’embrasser les deux est arrivé l’année dernière et est devenu l’un des contenus les plus populaires en streaming. Son protagoniste, Joey King, J’affirme que le deuxième film et le dernier ont été tournés en même temps, il est donc prêt à être publié. Bien qu’il ne voulait pas donner de détails sur l’intrigue à l’époque, il a annoncé que Elle Evans aura « des défis assez sérieux ».

Jusqu’à présent, la seule chose révélée par la plateforme sur ses réseaux sociaux était un court clip de 30 secondes publié en juillet 2020, dans lequel tu vois Elle, Noé (Jacob Elordi), lis (Joel Courtney) et Rachel (Meganne Young) dans une piscine, sur ce qui semble être des vacances. Bien qu’il n’y ait aucune confirmation concernant les nouveaux acteurs, ils devraient revenir. Molly Ringwald (Sara), Maisie Richardson-Vendeurs (Chloé) et Taylor Perez (Cadre).

Il n’y a toujours pas de révélations majeures sur ce dont il s’agira, mais il a été divulgué que le troisième film tournera autour de la décision principale d’Elle: «C’est l’été avant qu’elle ne se rende à l’université, et elle a une décision secrète à prendre. Elle est toujours acceptée à Harvard, où son petit ami Noah est inscrit, et aussi à Berkeley, où se dirige sa meilleure amie Lee. Quelle voie dois-je choisir ? « dit un premier synopsis.

+ Quand aura lieu la première d’El Stand de los Besos 3?

La déclaration officielle de Netflix a confirmé que ce sera en août, dans le cadre de la grande annonce qu’ils ont récemment faite de ce qui arrivera de mai au premier mois mentionné. Dans la vidéo, nous avions les futurs titres qui arriveront sur la plate-forme, et à un moment donné, nous sommes tombés sur Joey King et Joel Courtney, qui a fait un jeu de mots, et a ainsi révélé la date: The Kissing Stand 3 sera présenté en première le 11 août 2021.