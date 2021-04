Resident Evil – Qui est Chris Redfield?

Dans la franchise de Resident Evil Certains personnages et personnalités apparaissent qui jouent à plusieurs reprises un rôle important dans des jeux, des films ou des bandes dessinées. Jill Valentine, Claire Redfield, Léon S. Kennedy ou même Albert Wesker font partie intégrante du cosmos «Resident Evil» et sont indispensables ici aujourd’hui.

Qui est Chris Redfield?

Cela inclut un nom spécial encore et encore et cela dans presque tous les jeux. le On parle de Chris Redfield. Mais qui est ce personnage et pourquoi a-t-il eu un impact si énorme sur la franchise au fil du temps?

Qui est Chris Redfield? Tout a commencé avec Chris Redfield dans l’original « Resident Evil » de 1997. En plus de Jill Valentine en tant que personnage jouable, c’est Chris avec qui nous explorons le domaine Spencer côte à côte et tuons l’un ou l’autre zombie.

Chris Redfield dans « Resident Evil », y compris l’évolution du remake © Capcom / 45secondes.fr image montage

Chris Redfield est donc le protagoniste de la première ramification, dans laquelle on n’en apprend même pas trop sur lui. Mais que pouvons-nous apprendre de lui ici?

Chris Redfield de l’équipe STARS Alpha

En tant que membre d’une unité spéciale appelée ÉTOILES (Special Tactics And Rescue Service) il travaille pour le 1998 Département de police du raton laveur – l’unité spéciale du RPD de Raccoon City, qui prend en charge des situations particulièrement dangereuses.

Avec la mission changeante, le Accident d’hélicoptère STARS Bravo Team dans le Forêt de ratons laveurs Ensuite, son voyage commence aux côtés de Jill Valentine, Albert Wesker et Barry Burton dans le désormais légendaire Spencer Mansion.

Ici, il parvient juste à échapper à l’horreur après que lui et ses camarades soient de meilleurs sujets de test pour Umbrella Corp. sont autorisés à servir. Au cours de cette mission meurtrière, il rencontre, entre autres, Rebecca Chambers de l’équipe Bravo, avec qui il établit une connexion, et est confronté à la sinistre vérité qu’Albert Wesker n’est pas ce qu’il semble être.

Chris et Claire Redfield, le puissant duo de frères et sœurs

Seulement dans le quatrième jeu principal, Code de Resident Evil: Veronica X nous reverrons Chris après notre arrivée Resident Evil 2 appris qu’il parlait d’un aimable et fort caractère sœur qui l’a au moins aussi sournois que lui.

Alors que Claire est dans « Resident Evil 2 » après l’épidémie de virus à Raccoon City recherche sans succès Chris trouvé, cela change les rôles dans le code: Veronica X une fois et cherche sa sœur kidnappée sur le Île de la prison de Rockford Island – 2 mois après l’incident connu de la villa.

Chris sauve Claire dans Code: Veronica X © Capcom / 45secondes.fr Image Montage

Les moments clés importants de la vie de Chris Redfield incluent la confrontation avec le traître Albert Wesker, avec qui il combat à maintes reprises des duels épouvantables, et la réunification éventuelle de Chris et Claire, qu’il aide finalement à échapper à l’Antarctique. Chris prouve que ses amis et sa famille sont très importants pour lui et qu’il ferait tout pour les sauver. C’est une personne intelligente avec un cœur et un esprit, qui se soucie du bien du monde.

Fondation du BSAA: missions importantes

Après avoir été en mesure d’exposer le groupe parapluie à plusieurs reprises en tant que cerveau monstrueux et que son séjour à Raccoon City était longtemps derrière lui, il a fondé le BSAA (Alliance pour l’évaluation de la sécurité du bio-terrorisme) en 2005.

L’une des missions les plus célèbres est son combat contre le Organisation terroriste Veltro, dans le Resident Evil: Révélations la ville solaire Terragrigia efface et ça Virus T-Abyss veulent se propager à travers le monde en infectant les océans du monde. Tout cela peut être contrecarré par le BSAA avec Chris à ses côtés.

Mais il n’a jamais oublié la trahison d’Albert Wesker et nous le découvrons donc Resident evil 5que les deux ennemis jurés se sont rencontrés dans le domaine d’un fondateur d’Umbrella avant de rejoindre en 2009 Sheva Alomar les Seigneur de guerre Ricardo Irving à Kijuju, en Afrique.

Le combat entre Chris et Jill, qui a affronté Wesker en 2006, a conduit Chris à revenir seul alors qu’ils tombaient tous les deux dans les profondeurs d’un ravin. Jusque-là, le combattant debout a subi des pertes encore et encore. Plus tard dans sa mission en Afrique, cependant, il devient clair que Jill et Albert sont toujours en vie et qu’il doit faire face une fois de plus avant que les deux n’arrivent à leur dernière bataille – dans laquelle il est Albert Wesker a détruit une fois pour toutes.

Dans «Resident Evil 6», beaucoup de changements pour Chris Redfield © Capcom

Le début de la fin: où va le voyage?

Jusqu’à présent, Chris s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations qui lui ont presque coûté la vie, à lui et aux membres de sa famille, ou qui ont vraiment envoyé des âmes à leur mort. Mais tout prend un nouveau niveau quand il est Resident Evil 6 au Ada wong qui se réunit plus tard qu’un clone malveillant d’Ada de Néo-parapluie se révèle être un groupe dissident radical du groupe parapluie en 2013.

Le clone d’Ada Wong le fait deux fois en ce moment, efface toute son unité BSAA. Puis il y a la mort de son bon ami Piliers Nivansqui se sacrifie pour lui et la lutte contre le bioterrorisme – et tout cela laisse sa marque sur le changement de Chris Redfield.

Dans Resident Evil 7 il travaille beaucoup plus tard (en 2017) Parapluie bleu – une nouvelle organisation qui, en bref, veut réparer les erreurs d’Umbrella. Ici, il aide le protagoniste Ethan Winterspour s’opposer à l’arme biologique de la série E (E-001). Mais son histoire et toutes ses expériences ont transformé l’homme sincère qui se bat pour la loi et l’ordre. Ce que nous sommes Resident Evil 8 car c’est là qu’Ethan et Chris se heurtent enfin, qui non seulement semble avoir changé dans ses fondations, mais il commet une atrocité sans précédent contre Ethan et sa famille.

Où mènera le chemin de Chris Redfield dans Resident Evil à la fin? Après tout, seuls les esprits créatifs de Capcom peuvent répondre à cela. Nous sommes ravis!

Chris Redfield commet un acte odieux dans Resident Evil 8 © Capcom

Au fil du temps, quelque chose comme une histoire globale s’est également formée dans le cadre des principaux jeux, que nous vous rapprocherons ailleurs. Ici, vous pouvez lire l’histoire complète de Resident Evil – l’histoire principale expliquée aussi brièvement et de manière concise: