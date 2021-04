Un fan de Shrek repère une blague très adulte qui ruine les enfants

Dans le clip, on peut voir Lord Farquaad allongé dans son lit avec un martini tout en demandant au miroir magique de lui montrer une photo de la princesse Fiona, à laquelle le miroir – un peu à contrecœur – oblige.

Le TikToker a demandé: « Est-ce que quelqu’un a attrapé ça? » et a été rapidement inondé de réponses des fans du film – qui fête ses 20 ans cette année – disant qu’ils ne lui «pardonneraient jamais» de les avoir alertés de la scène.

Une personne a déclaré: « Je ne suis pas du tout innocent mais je suis traumatisé après cela et je le comprends maintenant. »

Ce n’est pas la première fois qu’un TikToker réussit à ruiner notre enfance en soulignant une blague très adulte cachée dans un film pour enfants – plus tôt ce mois-ci, quelqu’un a repéré une scène dans Histoire de jouets 2 cela semble beaucoup plus risqué quand on le regarde en tant qu’adulte.