Netflix : à quand la deuxième saison de The First Time ?

La série, qui explore la sexualité dans les années 70, fait fureur sur Netflix. Découvrez quand sa deuxième saison sera diffusée.

©NetflixLa première fois

Même si cela semblait peu probable, La première fois il est devenu à la mode sur Netflix. La série, d’origine colombienne, est l’une des préférées des internautes en raison de son intrigue captivante. Eh bien, la vérité est qu’il explore la sexualité dans les années 70.

La première fois est une série pleine de nostalgie écrite et réalisée par Dago García. Dans le rôle principal est Francisca Estevez qui donne vie à Eva Samper, la première femme dans une école de 600 élèves masculins. Elle est rebelle, frontale et, lorsqu’elle arrive à l’établissement José María Root District, elle se retrouve avec une seule tâche : enseigner à ses camarades de classe le sexe, l’amour et les plaisirs féminins.

Ceci, bien sûr, sans compter qu’au milieu elle tomberait amoureuse de Camilo Granados, un de ses camarades de classe qui est complètement différent d’elle : timide et ne connaissant rien aux relations. Un drame qui, même s’il ressemblait à un adolescent, a fini par être une grande leçon sur les préjugés et les sujets qui ne sont plus tabous, comme le sexe.

Tel est ainsi La première fois il est rapidement devenu un hit mondial qui a ravi tout le monde. La grande preuve en est qu’en moins d’un mois, Netflix l’a renouvelé pour une deuxième saison. Ouais! La fiction aura de nouveaux épisodes puisque, en plus, elle est restée première du TOP 10 non seulement en Colombie, mais aussi dans différents pays d’Amérique latine.

Quand la saison 2 de The First Time est-elle diffusée ?

Au-delà du fait que ce sont des nouvelles que des milliers de fans ont adorées, la vérité est que On ne sait toujours pas quand la deuxième saison de La première fois. « Les rumeurs sont vraies : par le mignon Chuchito je jure qu’il y aura une deuxième saison de The First Time », dit la publicité Netflix.

Cependant, il convient de noter que plus d’informations sont encore inconnues à cet égard. Bien sûr, les fans espèrent que, pour cette nouvelle édition, plus de personnages viendront au drame pour tout changer. En tout cas, tout pour l’instant n’est que spéculation et il reste à attendre de nouvelles annonces de la plateforme.

