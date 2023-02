Avengers: l’écrivain de la dynastie Kang taquine un nombre élevé de morts dans le prochain film

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a lancé la phase 5 de MCU et se situe actuellement au sommet du box-office de l’année avec un montant brut de 265 millions de dollars dans le monde. Cependant, les critiques de Rotten Tomatoes ont attribué au film un faible taux d’approbation de 48%, tandis que le public lui a attribué une note beaucoup plus élevée de 84%. L’écrivain Jeff Loveness est l’homme derrière le scénario de ce film et travaille actuellement sur le scénario de Avengers : La Dynastie Kang.

Dans une récente interview avec Screen Rant, Loveness a expliqué qu’il n’avait pas prévu à l’origine d’être sollicité pour écrire le scénario de La dynastie Kang. Cependant, son travail sur Quantumanie contribué à le préparer à la tâche à accomplir. Selon Loveness, il a « secrètement » inclus des points d’intrigue dans Quantumanie qu’il pensait être bien adapté pour un film Avengers.

« Je suis ravi. J’ai eu un autre swing à la batte. je n’avais pas l’intention [it], et cela ne faisait pas partie du plan avec Quantumania. Je venais d’écrire cela et, espérons-le, ils ont aimé mon point de vue sur Kang, et ils ont aimé ma vision de là où je pensais que ça devrait aller. Mais je pensais que j’en étais un et que j’avais fini; Je pensais que je venais pour faire un film amusant sur Ant-Man et que je passerais à autre chose.

Mais ensuite l’occasion s’est présentée. Vous recevez l’appel, et ils disent : « Hé, nous avons des essais. Que pensez-vous ? Pouvez-vous venir demain et nous donner votre argumentaire ? Ce fut une longue matinée. Je me suis réveillé un peu tôt, j’ai tout compris. Je n’avais pas vraiment de plan quand je faisais Quantumania, mais heureusement, j’ai secrètement mis des choses qui sont dans le film et que je pensais être bonnes pour un film Avengers. Et heureusement, Marvel le pensait aussi.

J’ai un peu triché, je suppose. Je me suis trompé dans un travail. J’ai secrètement mis ce truc là-dedans.