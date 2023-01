Les stars de cinéma sont vieillies dans 85% des films selon le directeur de VFX

Les progrès de la technologie moderne ont permis de faire reculer les années pour les acteurs de films, et la technique du dé-vieillissement et du deep-fake numérique ne fait que commencer. Cependant, selon Matt Panousis, directeur des effets visuels, l’utilisation du vieillissement dans les films est plus visible que quiconque ne le pense, grâce à quelques changements subtils apportés dans environ 85% des films.





Cela fait 17 ans que X-Men: L’Affrontement final a utilisé la technologie de vieillissement pour la première fois pour remonter le temps pour Patrick Stewart et Ian McKellan dans une séquence de flashback. Depuis lors, l’altération numérique des visages des acteurs a été vue dans des films entiers, comme Nick Fury de Samuel L. Jackson en 2019. Capitaine Marvel, et sera utilisé pour ramener Harrison Ford à son Les aventuriers de l’arche perdue jours dans Indiana Jones et le cadran du destin. Cependant, ce sont les utilisations plus subtiles de la technologie qui, selon Panousis, sont utilisées dans la plupart des films réalisés aujourd’hui. Apparaissant sur La ville avec Matthew BelloniPenousis a été interrogé sur la prévalence de l’utilisation de la technologie, et il a répondu :

« Très, très, très répandu. […] Nous appelons cela cosmétique… maquillage numérique, cosmétique. Donc, quand on parle de vieillissement, de vieillissement, on parle généralement de déplacer quelqu’un de 15 à 20 ans de chaque côté du spectre, et c’est généralement fait pour l’intrigue, n’est-ce pas ? L’épisode Flashback en est un exemple. Mais le gros du travail est cosmétique. Et les trucs cosmétiques, nous pensons que c’est probablement quelque part dans le sens de 80 à 85% de toutes les productions là-bas à Hollywood en ce moment.





La technologie ramènera-t-elle plus d’acteurs décédés ?

Le vieillissement a certainement ses utilisations dans les films et devient un outil courant pour voir les acteurs jouer le même personnage sur une période de plusieurs années et reprendre les rôles qu’ils ont joués pour la dernière fois il y a des décennies, comme l’apparition de Luke Skywalker de Mark Hamill dans Le Mandalorien. Mais, bien sûr, Luke Skywalker a également été dépeint grâce à l’utilisation d’une technologie de contrefaçon profonde dans d’autres scènes, dans lesquelles le visage de Hamill était superposé à celui d’un autre acteur. Si ce côté de la médaille est encore en chantier, il a déjà été utilisé pour ramener des acteurs d’entre les morts dans le Guerres des étoiles la franchise.

Dans Star Wars : Rogue OnePeter Cushing a été recréé via CGI afin de reprendre le rôle de Grand Moff Tarkin, et dans L’Ascension de Skywalker, Leia de Carrie Fisher a été rendue numériquement à partir d’anciennes séquences faciales inutilisées avec des cheveux, une tête et un corps numériques ajoutés pour créer ses scènes après son décès. Alors que les deux utilisations de la technologie avaient leurs critiques, l’exploit était néanmoins un bond en avant impressionnant dans ce qui est possible à la télévision et au cinéma.

Récemment, il a été rapporté que Bruce Willis avait signé les droits pour que sa ressemblance soit recréée numériquement à l’écran suite à son diagnostic d’aphasie. Ces rapports ont ensuite été démystifiés, mais cela a soulevé la question de savoir combien de temps il faudra avant que de nombreux acteurs commencent à céder leur visage à la future technologie numérique. La question est, où cela finira-t-il ?