Critique: Watch Dogs Legion: Bloodline (PS5) – Une bien meilleure intrigue construite sur des fondations existantes

Un peu plus de six mois depuis ses débuts sur PlayStation 5, Watch Dogs Legion est sans aucun doute dans un meilleur endroit. Ne vous y trompez pas, cette escapade en monde ouvert ambitieuse mais finalement imparfaite à travers le Londres futuriste est toujours déçue par le poids de ses propres idées, mais Ubisoft – comme l’éditeur français a l’habitude de le faire – a travaillé sans relâche pour ajouter des améliorations significatives, comme un option graphique réactive à 60 images par seconde et lecture en ligne.

Watch Dogs Legion: Bloodline, une extension majeure, réduit le gimmick « jouer avec n’importe qui » de la campagne principale, offrant ainsi un scénario plus épanouissant. Agissant comme une sorte de préquelle avant les événements du jeu principal, vous incarnez Aiden Pearce et Wrench – deux des personnages les plus mémorables de la distribution autrement oubliable de la franchise – dans une intrigue qui relie les événements de Watch Dogs et Watch Dogs 2.

Il ne gagnera aucun prix de loin, mais en construisant l’intrigue autour de deux personnages plutôt que de n’importe qui, le développeur est en mesure de revenir à l’essentiel et de fournir un arc narratif plus convaincant sans aucune des bizarreries de doublage et d’animation de la fiction intégrale. Le gameplay est en grande partie le même – les missions peuvent être abordées de différentes manières, avec la furtivité et le combat augmentés par des capacités de piratage – bien qu’un moment décisif canalise l’influent PT de Hideo Kojima

Aiden et Wrench, en tant qu’agents plus distinctifs, ont un gant unique de capacités qui les rendent plus amusants à jouer que les PNJ aléatoires disponibles ailleurs dans la campagne principale. Wrench, par exemple, a une arme à feu qui peut déclencher des piratages dans la zone voisine, créant des scénarios de combat convaincants. Les deux ont également un rechargement actif, ce qui signifie que si vous appuyez correctement sur un bouton, vous pouvez bénéficier d’armes surpuissantes pendant une courte période.

Les deux personnages peuvent être utilisés dans la campagne principale et en ligne également, ajoutant un nouveau plaisir au jeu existant. Bloodline a son propre chemin unique de missions secondaires et de mises à niveau, étoffant un package assez complet qui vous permettra de passer au moins 10 heures supplémentaires à Londres. Bien sûr, si vous n’aimez pas la boucle existante, il n’y en a probablement pas assez ici pour vous ramener, mais les fans de la franchise apprécieront la façon dont Bloodline s’entrelace avec les autres entrées de la série.