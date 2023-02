L’illustrateur de « One Punch Man » annonce « Zaiyuki », son premier anime

L’illustratrice du » mangaun coup de poing » travaillera sur un nouveau projet d’anime. Yusuke Murata a partagé une courte vidéo de »Zaiyuki », une histoire qui sera basée sur le conte folklorique chinois »Journey to the West », qui a inspiré de nombreux autres animes tels que »Dragon Ball » et »The God du Lycée. ».

»Zaiyuki » sera le premier anime de Murata, avec Studio Villageois en charge de l’animation L’anime sera centré sur un garçon kappa qui s’implique dans une série d’aventures après avoir rencontré un chasseur de trésors. Murata a expliqué que l’histoire se concentrera sur les thèmes de la « richesse », de la « culpabilité » et du « courage ». De plus, l’illustrateur de manga a révélé les dessins des quatre personnages principaux.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Les personnages féminins les plus puissants de One Punch Man

Les protagonistes de l’histoire seront le garçon kappa, une sorte d’humain qui ressemble à une tortue, un moine bouddhiste avec divers piercings à l’oreille et au sourcil, une jeune femme à l’apparence d’un cochon et un singe avec une canne rouge.

Dans la nouvelle originale « Journey to the West », le personnage de Zhu Bajie est un méchant cochon humanoïde. Ici, Murata a choisi d’échanger le personnage pour lui donner un look plus sensuel dans un bikini rose et un short en cuir noir taille basse. On peut également voir le roi des singes, Sun Wukong, dans une version plus petite, mais avec sa férocité caractéristique.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Overwatch 2 aura une nouvelle collaboration avec One Punch Man

Murata a acquis une large reconnaissance pour avoir illustré le manga bien-aimé » One Punch Man ». Murata contacté UN après la mise en pause du webcomic en février 2010, voulant s’associer au créateur de » One Punch Man », car il avait été fan de la série. La nouvelle version du manga a été lancée sur le site Web de Tonari no Young Jump en juin 2012, gagnant une grande popularité dans le monde entier.

Aucune autre information sur »Zaiyuki » n’est encore connue, il n’y a donc pas encore de date de sortie officielle.