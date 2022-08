Netflix a créé le k-drama original de The Good Doctor

Netflix

Le bon docteur est l’une des séries médicales les plus connues, mais saviez-vous qu’il s’agit d’un remake d’une série coréenne ? Apprenez tous les détails et pourquoi vous devriez le voir sur Netflix.

©IMDBLes protagonistes de The Good Doctor

Grâce aux plateformes de streaming, de nombreuses fictions traversent les frontières et deviennent un succès mondial. Parmi eux se trouve Le bon docteurqui depuis son arrivée à Amazon Prime Vidéo Il s’est transformé en une rage inégalée. Protagonisée par freddie highmore cette bande a atteint un tel point qu’elle a été renouvelée à plusieurs reprises et est maintenant sur le point de présenter sa sixième saison.

Contrairement au reste des drames médicaux, Le bon docteur a captivé le public grâce à son intrigue passionnante et engageante. Eh bien, la série produite par ABC suit la vie de Shaun Murphy, joué par Freddie Highmore, un chirurgien résident qui entre pour travailler dans un hôpital. Mais, il n’y est pas tout à fait le bienvenu en raison de son trouble du spectre autistique, bien qu’il réussisse à démontrer sa capacité et son intelligence. Car, en plus, il a le syndrome du savant, plus connu sous le nom de syndrome de la sauge.

Sans aucun doute, la série a l’une des histoires les plus innovantes et intéressantes à apprécier. En fait, c’est pour cette raison même qu’il est devenu une rage complète dans le monde entier. Mais la vérité est que la version avec Freddie Highmore n’est pas l’original de Le bon docteurmais c’est un remake. La première production qui a été créée de cette histoire provient de Corée du Sud, ce qui implique qu’il s’agit d’un k-drama.

Le drame k original de Le bon docteur Il a été diffusé à l’origine en 2013 et a fait fureur sans précédent dans son pays d’origine. Cette production met en vedette Joo Won, qui joue Park Si On, le jeune médecin autiste qui arrive en tant que résident à l’hôpital de Sungwon. Et, apparemment, la bande était si sensationnelle que même son acteur a été reconnu pour ce drame, par exemple, aux KBS Drama Awards 2013 où il a remporté le prix du meilleur acteur.

Et maintenant, après la fureur qu’il a provoquée en Corée, Le bon docteur est venu sur netflix avec sa première saison. La série se compose d’un total de 20 épisodes, qui sont complètement dans le géant du streaming sous le nom de le bon docteur. Cependant, il convient de noter que contrairement à la bande Amazon Prime Video le k-drama original n’a qu’une seule édition et n’a pas été renouvelé. Même si, maintenant, avec son arrivée chez le géant du streaming, tout pourrait changer.

