Loki épisode 7 Date et heure de sortie

Quelle est la date et l’heure de sortie de l’épisode 7 de Loki ?

Les fans de Loki se seront habitués à l’excitation croissante qui s’accumule avant chaque mercredi. C’est à ce moment-là que la dernière émission télévisée MCU devrait sortir. Le sixième épisode étant maintenant terminé, il est sûrement temps de commencer à anticiper le septième, non? Eh bien, voici les informations nécessaires sur la date et l’heure de sortie de l’épisode 7 de Loki.

La date et l’heure de sortie de l’épisode 7 de Loki seraient le mercredi 21 juillet.

Cependant, ce n’est pas le cas car le sixième épisode était la finale.

Les fans de Loki qui ont regardé la fin du sixième épisode et qui ont eu faim de plus seront déçus. Il n’y a pas d’épisode Loki 7. Le sixième épisode était le dernier épisode de la saison, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’épisode Loki publié le 20 juillet.

Techniquement, l’épisode 7 de Loki sortira avec le lancement de la saison 2. On dit maintenant qu’une deuxième saison est en préparation. Avec l’accueil positif dont bénéficie la première saison, une deuxième saison est sûrement une valeur sûre pour Disney et Marvel. La date de sortie n’est cependant pas encore connue.

Alors que Loki est terminé, il y a plus d’émissions MCU Disney Plus à attendre. Ensuite, et si… ?

dont la première est prévue le 11 août. Il comportera 10 épisodes

Dans d’autres nouvelles de Loki, l’émission télévisée a permis au dieu de la malice d’échapper à Thanos dans Infinity War . Cela pourrait-il devenir canon et signifier que Loki pourrait apparaître dans les futurs films MCU ? Voici l’histoire complète.