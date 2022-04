Les gens célèbrent les 10 ans de l’une des plus grandes vidéos de tous les temps

Oh Seigneur, Jésus, cela fait 10 ans que Sweet Brown a pris d’assaut Internet avec son slogan : « Personne n’a le temps pour ça ».

La résidente d’Oklahoma City est devenue une sensation virale il y a dix ans en 2012 lorsqu’elle a été interviewée par la station d’information locale KFOR News Channel 4 après avoir évacué en toute sécurité son immeuble qui a été incendié.

Et tandis que beaucoup seraient sous le choc d’un tel incident, Brown – dont le vrai nom est Kimberly Wilkins – a réussi à divertir les masses en racontant des détails hilarants sur la façon dont elle a échappé à l’incident potentiellement mortel – sans chaussures ni rien Jésus ‘.

L’interview a été diffusée à l’origine sur la télévision américaine le 8 avril 2012, et a ensuite été téléchargée sur YouTube où elle a touché la corde sensible des utilisateurs et est instantanément devenue un succès viral.

Une décennie plus tard, nos vies sont toujours meilleures pour les slogans de Brown, ainsi que pour les innombrables mèmes et remixes autotune qui ont été produits à partir du clip original de 41 secondes.

Cela fait 10 ans que l’interview de Sweet Brown est devenue virale. Crédit : KFOR News Channel 4

Et il est clair que Brown a toujours des fans, quelqu’un a écrit sur les réseaux sociaux cette semaine : « J’ai TOUJOURS du temps pour ça. »

Un autre a écrit: « J’adore ça à ce jour !!! » tandis que quelqu’un d’autre disait : A-t-elle encore une bronchite ? Personne n’a 10 ans pour ça. »

Après la sortie de la vidéo, Brown est devenu une célébrité mineure – jouant dans des publicités nationales, étant invité dans des émissions de télévision, y compris Comedy Central’s Tosh.0a été joué par Queen Latifah dans un sketch pour Jimmy Kimmel, et a même été cité par Beyonce au Superbowl.

Mais ce n’est pas tout, car la star virale a même connu une brève carrière cinématographique, apparaissant dans le film de Tyler Perry Un Noël Madea comme elle-même en 2013.

Elle est devenue une sensation virale en 2012. Crédit : YouTube/2HD

Après sa courte incursion dans le cinéma, elle s’est brièvement tournée vers les condiments en 2013 et a vendu la sauce barbecue Lord Jesus It’s a Fire de Sweet Brown. Malheureusement, la sauce n’est plus disponible.

Les 15 minutes de gloire de Brown n’ont cependant pas été sans controverse.

En 2013, elle a poursuivi Apple et une émission de radio intitulée Le spectacle de Bob Rivers pour utilisation non autorisée de sa ressemblance et de sa voix lorsque son clip d’actualités désormais tristement célèbre a été transformé en une chanson intitulée J’ai une bronchite.

Selon NewsOK à l’époque, Brown a intenté une action en justice, affirmant que non seulement la chanson était à vendre et que Le spectacle de Bob Rivers tirait un profit d’elle, mais qu’elle n’avait jamais donné son consentement pour que le clip soit utilisé, bien que la station de radio ait affirmé qu’elle l’avait fait.

Sweet Brown est apparue dans plusieurs émissions de télévision et a même sorti sa propre sauce barbecue. Crédit : Twitter/Sweet Brown

Étant donné qu’Apple a supprimé la chanson immédiatement après le dépôt de la plainte, elle était protégée par le Digital Millennium Copyright Act, ce qui vient de laisser un procès contre l’émission de radio elle-même.

Elle recherchait 15 millions de dollars (11,5 millions de livres sterling) de dommages et intérêts, mais six mois après l’éclatement du procès, les accusations ont été rejetées et ses avocats ont demandé à être retirés de l’affaire.

Maintenant en 2022, Brown a disparu des projecteurs, mais son tristement célèbre clip continue et fait régulièrement une apparition sur Instagram et TikTok.

Bien qu’elle bénéficie désormais d’une présence privée sur les réseaux sociaux, elle a publié pour la dernière fois publiquement sur Twitter en 2016.