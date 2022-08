La vie de Jennifer Aniston et Brad Pitt a influencé Mr & Mrs Smith

Curiosités

En 2005, Angelina Jolie et Brad Pitt ont joué dans le film d’action réalisé par Doug Liman. On dit que ce tournage a été celui qui a mis fin à la romance avec Jennifer Aniston.

©IMDBLe film a rapporté 487 millions de dollars.

2005 a été une année difficile pour Brad Pitt et Jennifer Aniston. Le couple le plus aimé de tous Hollywood a commencé à mettre fin à une romance dont tout le monde parlait et que tout le monde idéalisait. Les acteurs les plus convoités du milieu qui avaient commencé à se fréquenter en 1998 ont eu un moment de rupture dans leur lien. Ce qui était? Le tournage de Monsieur et Madame Smithle long métrage réalisé par Doug Liman.

On dit que c’est ce film qui a non seulement influencé définitivement le lien entre Brad Pitt et Jennifer Anistonmais a aussi servi de point de départ à l’histoire avec Angelina Jolie et la naissance de « Brangeline ». Dans Monsieur et Madame Smith, Jolie et Pitt Ils jouaient un couple marié qui gardait secret leur véritable activité professionnelle : ils étaient tous les deux des espions. Ce n’est que lorsqu’ils ont dû s’éliminer que tout s’est révélé et que le couple a explosé.

Ce qui est frappant, c’est qu’en plus de la façon dont ce film interfère avec la vie entre Jennifer Aniston et Brad Pitt, le mariage de ces acteurs a également eu un impact direct sur le film. Comme il l’a dit chef décorateur Jeff Mann dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéla conception de la maison dans laquelle les protagonistes de Monsieur et Madame Smithqu’il définit comme « l’endroit où vous versez toutes vos ressources et idées, au lieu de votre relation, parce que vous ne pouvez pas communiquer honnêtement »doit beaucoup à Brad Pitt et Jennifer Aniston.

« Brad Pitt Il a dit : ‘Tu dois venir chez nous, Jeff. Voir la maison que nous avons avec Jennifer à Bel Air’”, a rappelé le chef décorateur. À l’époque, Brad Pitt Il se remettait d’une blessure au tendon d’Achille causée lors du tournage de Troie. « Nous dépensions beaucoup d’argent pour construire cet ensemble important »il a pointé Jeff Man. « Alors je suis allé chez Brad et c’était parfait : des antiquités, un piano brillant, des murs blancs… Tout au maximum absolu de… Le goût le plus sophistiqué du moment que l’argent puisse avoir. Très mignon, un peu minimaliste. Chaque fin vous a coupé le souffle. Avec des meubles intéressants de tous ces… Jean-Michel Franck et tous ces créateurs français d’avant-garde »révélé.

Après le divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolieles adeptes du protagoniste de Le club de combat commença bientôt à encourager une réunion avec Jennifer Aniston. Bien qu’aucune véritable approche n’ait encore été confirmée, lors des SAG Awards 2020, une approche est devenue virale. Après quoi Brad Pitt remporte le prix du meilleur acteur pour Il était une fois… à Hollywoodon les a vus converser dans le coulisses et les photos ont fait le tour du monde. S’ils se sont récemment réconciliés Ben Affleck et J.Lo (et ils se sont même mariés !), pourquoi ne pas penser que Pitt et Aniston pourriez-vous faire la même chose?

