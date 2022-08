Ezra Miller au plus mal : on dit qu’il a organisé une secte et perdu contact avec la réalité

Malgré que Éclat C’est l’un des films les plus attendus des fans de CCson protagoniste est de plus en plus controversé. Ezra Miller, ces derniers mois, est devenu une tendance à plus d’une occasion, mais pas pour la promotion du film. Eh bien, l’acteur a non seulement été dénoncé à plusieurs reprises pour abus, mais a également été accusé de violences et arrêté pour ce type de situation.

En effet, à Hawaï, où les problèmes de Ezra Miller, l’acteur a fini par devenir persona non grata. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, un nouveau rapport a maintenant raconté le pire moment de l’artiste. Comme il s’est avéré ces dernières heures, l’état mental de l’interprète allait s’aggraver et, en fait, il a de nouveau été dénoncé pour port d’armes illégal sur la voie publique.

était le milieu Le Direct qui a assuré que Ezra Miller aurait perdu tout contact avec la réalité puisque, selon ledit portail, l’artiste arpente les rues avec une arme à feu et un gilet pare-balles. Apparemment, la raison qui a poussé Miller à recourir à cela est qu’il pense que le FBI et le Ku Klux Klan sont après lui. Et, selon ce que l’activiste et ami de la star, Tokata Iron Eyes, a affirmé, la croyance de l’acteur a commencé après plusieurs plaintes et menaces de mort reçues.

« C’est une mesure de sécurité en réponse aux attaques réelles et aux menaces de mort reçues”. Même ainsi, Tokata elle-même a déclaré qu’elle et le reste de l’environnement de Miller pensaient que l’acteur avait perdu tout contact avec la réalité et pouvait souffrir d’une sorte de maladie mentale. À son tour, un ancien partenaire d’Ezra qui a partagé avec lui dans cette fille est un gâchisa dit: « C’est la personne pour laquelle je pleure maintenant… il a toujours été un peu différent des autres personnes de son âge, mais il n’était pas effrayant. Nous étions de très, très bons amis. C’est très triste”.

En revanche, avant cela, une source proche de la famille d’Ezra a commenté : « Je pense qu’Ezra Miller a été perdu à cause de la célébrité, de la richesse, du potentiel de gain, de sa beauté. C’est très difficile d’intervenir quand quelqu’un a autant de ressources que lui. Lorsque vous êtes célèbre, les gens sont moins susceptibles de vous refuser des choses. Je pense que tout cela peut être vraiment dangereux”. Et, sans aucun doute, l’acteur est dans une situation limite malgré le fait qu’il semble que son plus grand projet, ÉclatContinuera.

Eh bien, si cela ne suffisait pas, certains médias ont même affirmé que Miller avait également tenté d’organiser une secte à l’étranger, plus précisément en Islande. Bien que, à ce sujet, il n’y ait pas beaucoup d’informations à ce sujet et on ne sait pas, à coup sûr, si cela finit par être réel. Mais, ce qui est certain, c’est qu’Ezra est de plus en plus impliqué dans différentes polémiques qui pourraient compliquer sa situation actuelle.

