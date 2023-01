Netflix a confirmé l’arrivée de la deuxième saison de la Sagrada Familia

in

NETFLIX

La série de Manolo Caro avec Najwa Nimri et Alba Flores reviendra plus tôt que prévu. C’est ce que Netflix a dit à propos de la Sagrada Familia 2 !

©NetflixNajwa Nimri joue dans la première saison de la Sagrada Familia.

Depuis que Le vol d’argent j’arrive à Netflix, la série espagnole est devenue le centre d’attention. De cette façon, chacune des productions natives de ce pays qui sont intégrées au catalogue de la plateforme de streaming, ne tarde pas à figurer parmi les tendances. Ce fut le cas pour La Sainte Famillequi a confirmé son Deuxième Saison. Quand va-t-il sortir?

Créé et réalisé par Manolo Caro, la fiction est devenue l’une des plus réussies en 2022. Le bon accueil tant de la critique spécialisée que du public a fait que Netflix n’a pas hésité à planifier un nouvel opus. Et c’est que, pour les utilisateurs du service d’abonnement, il était très complexe d’ignorer cette saisissante intrigue.

De quoi s’agit-il? Son protagoniste est Gloria, une femme qui, comme ses enfants, vit avec une fausse identité. De toute évidence, cette famille garde un terrible secret. Lorsqu’ils décident de commencer une nouvelle vie à Madrid, de nouvelles relations compliquent leurs projets, tandis que le passé ne les laisse pas seuls.

une saison de 8 épisodes environ 40 minutes Ils ont suffi à conquérir les abonnés Netflix. De même, un casting plein de stars était chargé de raconter cette histoire. Najwa Nimri, Carla Campra, Iván Pellicer, Alba Flores, Ella Kweku, Álex García, Macarena Gómez et Álvaro Rico Ils étaient chargés de raconter l’intrigue de La Sainte Famille.

+ Quand Sagrada Familia 2 arrive-t-il sur Netflix ?

Lorsque La Sainte Famille Arrivée sur Netflix, la plateforme de streaming n’a pas tardé à renouveler la fiction de Manolo Caro pour une nouvelle saison. Cependant, pour le moment, il semblait inconnu quand ce prochain opus rejoindrait le catalogue. Maintenant, le N rouge a annoncé : «Nous demandons à 2023 la force de supporter le poids de tout ce talent ». C’est ainsi qu’il a confirmé que la série avec Najwa Nimri reviendra cette année et qu’il ne faudra pas attendre 2024, comme le dit la rumeur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?