Simu Liu a hâte de commencer sur Shang-Chi 2

La star de Shang-Chi et de la Légende des dix anneaux, Simu Liu, est ravie de retrouver le réalisateur Destin Daniel Cretton et d’approfondir le héros Marvel.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux Simu Liu a hâte de retrouver le réalisateur Destin Daniel Cretton sur la suite à venir. Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2 a maintenant été officiellement confirmé, l’acteur étant ravi d’explorer plus avant le monde nouvellement dévoilé des arts martiaux, des bêtes mythiques et de la mythologie merveilleuse.

« Je suppose que je n’étais pas le plus surpris, étant donné tout ce qui s’était passé. Je suis tellement soulagé d’entendre cela [Cretton] a été confirmé pour revenir, encore une fois pas une surprise, mais c’est tellement bon de sentir le moteur tourner à nouveau, et d’être comme, d’accord, super, nous pouvons raconter plus d’histoires et approfondir les personnages, et, espérons-le, fournir plus de ces séquences de combat de badass. »

La première Shang-Chi et la légende des dix anneaux présente un nouveau pilier de Marvel, Shang-Chi, un maître des arts martiaux au passé troublé. Le film réintroduit également la sinistre organisation Ten Rings tout en ouvrant le MCU à un tout nouveau monde qui mérite certainement une exploration plus approfondie. Shang-Chi et la légende des dix anneaux suit Shang-Chi alors qu’il est forcé d’affronter son passé après que son père Wenwu AKA The Mandarin, le chef de l’organisation Ten Rings, entraîne Shang-Chi et sa sœur Xialing à la recherche d’un village mythique.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a poursuivi le succès historique de Marvel Cinematic Universe, recevant des critiques élogieuses de la part des critiques et du public et gagnant 432 millions de dollars dans le monde. Un tel box-office et un triomphe critique ont presque rendu une suite inévitable, Marvel Studios ayant récemment annoncé le projet, permettant ainsi au réalisateur Destin Daniel Cretton et à la star Simu Liu de « approfondir » les personnages – quelque chose que Liu a révélé qu’il ne pouvait pas attendre à faire dans un clip partagé par un utilisateur de Twitter @PhaseZeroCB.

Bien que les détails de l’histoire n’aient pas encore été révélés, Cretton a depuis révélé où il en était, tout en taquinant que Shang Chi 2 continuera une partie des bouts laissés à la fin de la première sortie. » j’ai fait [zero writing]. C’est un endroit amusant en ce moment », a déclaré le cinéaste. « Tout est une possibilité. Nous lançons juste des idées très vagues et nous allons commencer à nous concentrer sur quelque chose, espérons-le. Il y a beaucoup d’idées que nous avions dans l’ouverture, et certaines de ces idées sont plantées sous forme de questions, à la fin de notre film. Il y a des choses que nous voulons potentiellement explorer à l’avenir. Tout change tellement, il est donc difficile de dire combien de ces idées atteindront réellement la ligne d’arrivée, mais il y en a beaucoup là-bas. »





La conclusion de Shang-Chi et la légende des dix anneaux propose un duo de scènes post-crédits, qui ont toutes deux laissé des indices sur la direction du suivi. Le premier montre que Shang-Chi est intronisé dans The Avengers, tandis que l’autre a la sœur de Shang-Chi, Xialing, prenant le contrôle des sinistres Ten Rings et faisant ainsi d’elle un choix probable pour le méchant de Shang-Chi 2. La première Shang-Chi et la légende des dix anneaux est disponible dès maintenant sur Disney+.





