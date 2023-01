« Dans le fond il y a de la place » : les baisers d’Úrsula Boza et Sergio Galliani qui ont dérangé Christopher Gianotti

« Al fondo hay sitio » est l’une des séries les plus emblématiques de la télévision péruvienne depuis sa première diffusion en 2009. Il y a quelques mois, la Le programme América TV a été lancé à nouveau et ramené de revenir à des personnages comme Claudia Llanos/Zapata. Par coïncidence, son ex-mari Il a raconté quelques anecdotes de l’époque où elle faisait partie de la première saison.

La drôle d’histoire de affrontements sociaux entre la classe supérieure de « Las lomas » et l’humble famille qui a emménagé dans une maison de ville du quartier huppé est venu charmer le public.

Initialement, le méchant était Claudiaqui était le secrétaire et l’amant de Miguel Ignacio De las Casas (Sergio Galliani). Comme ils étaient dans une relation passionnée à l’écran, il y avait plusieurs scènes où ils s’embrassaient tous les deux et plus encore.

Récemment, qui était son mari dans la vraie vie à l’époque, Christophe GianottiIl a commenté ce qu’il ressentait à ce sujet.

Tous les deux ils se sont mariés de 2006 à 2015ils ne sont donc pas ensemble pour le moment.

Claudia et Miguel Ignacio dans les premières saisons de « Al fondo hay sitio » (Photo: América TV)

LES BAISERS D’ÚRSULA BOZA ET DE SERGIO GALLIANI DANS « DANS LE FOND IL Y A DE LA PLACE » QUI A ENNUYÉ CHRISTOPHER GIANOTTI

Christopher Gianotti, qui est aussi un acteur de série et de cinéma, a été invité à la populaire Podcast « Coneros »où ils lui ont posé plusieurs questions du public sous forme de blague, car elles étaient très exagérées.

L’un d’eux impliquait la réaction de l’interprète aux scènes de baisers de son désormais ex-femme avec sa co-star Sergio Galliani.

« Est-il vrai que Sergio Galliani, alias « Nachito », est venu vous voir parce qu’il n’arrêtait pas de pourchasser votre ex-femme (Úrsula Boza) ?», lui a dit l’un des chauffeurs.

Gianotti a terminé le public en répondant «C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment rompu. » puis il a commencé à décrire les différents types de baisers qui ont été donnés, soit « avec langue ou sans langue”.

Bien sûr, tout cela n’était qu’une blaguecar il est fort probable que, puisqu’il est aussi acteur, il comprenne parfaitement les implications du métier.