Under Deck entre dans l’histoire avec le premier steward en chef gay

Yachties, il est temps d'entrer dans l'histoire queer ! Saison 10 de Bravo TV Sous le pont entre dans l'histoire avec le premier homme, LGBTQIA+ Chief Steward Fraser Olender.





Sous le pontLa dixième saison de fait déjà des vagues dans la région unique de Sainte-Lucie. Pourquoi? Car le capitaine Lee Rosbach a embauché, pour la première fois dans l’histoire de la franchise, un chef de ragoût masculin.

Olender, qui a rejoint Sous le pont en 2021 et est Saint-David, l’ancien deuxième ragoût, entre dans le rôle pour la première fois. Comme il l’a dit à Bravo Le plat du jour, le rôle n’est pas quelque chose qu’il prend à la légère. « Je me sens tellement honoré. Je n’arrive pas encore à y croire », a-t-il déclaré. « Je pense que j’ai toujours rêvé [of] marcher dans Kate [Chastain]’s pas, et j’ai l’impression que je fais enfin ça. »

Il a ajouté qu’il travaillait à la promotion de chef ragoût depuis qu’il a rejoint la série, en disant: « J’avais manifesté cela quand j’ai fait la saison 9. Je sais que cela semble ridicule, mais quand je commence quelque chose, je dois le faire à 100% Je dois atteindre le sommet aussi vite que possible. Et ça s’est en quelque sorte mis en place avec suffisamment de travail acharné.





Fraser Olender entre dans l’histoire queer

En plus d’être le premier ragoût de chef masculin sur Bravo, Olender fait également l’histoire queer de la série – en tant qu’homme gay, c’est une autre première de Bravo TV. Cependant, Fraser n’est pas le premier homme gay à apparaître sur Sous le pont. Au lieu de cela, cet honneur revient au délégué de la saison six, Josiah Carter, qui a récemment annoncé ses fiançailles avec le fiancé Michael Groves en février 2022.

Le capitaine Lee n’a que des choses positives à dire sur l’éthique de travail d’Olender (et de Carter aussi, d’ailleurs), encourageant les autres membres de la communauté LGBTQIA + à réaliser leurs rêves de yacht. « Fraser veut désespérément faire son travail correctement. Cela montre au public et à beaucoup d’autres personnes que si vous voulez être steward en chef, appuyez sur la gâchette [and] Allez-y! Fraser a préparé le terrain pour vous », a déclaré Lee à PRIDE.

Découvrez l’interview complète avec le capitaine Lee ci-dessous pour plus de détails sur le premier ragoût de chef masculin sur Sous le pontdiffusé le lundi à 8/7, heure centrale, puis le lendemain sur Peacock et l’application Bravo TV.