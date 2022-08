Five Nights at Freddy’s aura un nouveau film produit par Blumhouse

le fondateur de Productions Blumhouse, Jason Blumvient de confirmer qu’il travaille sur une collaboration avec Boutique de créatures de Jim Hensonconfirmant ce qui semble être le film de jeu d’horreur supposé »Cinq nuits chez Freddy », une production que les fans de la franchise attendaient depuis longtemps.

Sur le compte Twitter personnel de Blum, vous pouvez voir un artiste du Creature Shop, qui est un célèbre atelier de robots animatroniques et d’effets visuels à Los Angeles. Ici vous pouvez voir qu’ils travaillent sur ce qui semble être un modèle de Freddy Fazbear, le personnage titulaire de »Five Nights at Freddy’s ». Le producteur a profité du tweet pour exprimer son enthousiasme à l’idée de travailler avec l’atelier. « C’est super de travailler avec The Creature Shop », a-t-il écrit. « Son expérience et son expertise en animatronique sont absolument incroyables ! »

Ouverture le 8 août 2014, »Five Nights at Freddy’s a été créé par un développeur indépendant Scott Cawton. Bien que le jeu ait commencé comme un simple jeu d’horreur pointer-cliquer sur une pizzeria pleine d’animatroniques possédés, il est devenu un univers immense avec une histoire complexe qui s’étendait sur 8 épisodes de jeux vidéo et 7 livres.

Avec un tel nombre de fans dévoués, il n’était pas surprenant que l’industrie du cinéma soit impatiente d’ajouter un long métrage à la longue histoire du jeu. Les rumeurs d’une adaptation cinématographique du jeu vidéo d’horreur populaire circulent sur Internet depuis des années, Cawthon envisageant d’essayer de produire un film de son titre.

Une fois, Warner Bros. a obtenu les droits de la franchise « Five Nights at Freddy’s » mais n’a pas pu concrétiser l’histoire dans une production cinématographique. Le développeur s’est ensuite tourné vers Blumhouse, qui semblait impatient d’ajouter le film à sa collection. La société de production a donc annoncé qu’elle ferait équipe avec Cawthon en 2018, la série obtenant enfin l’adaptation que les fans voulaient tant.

Connu pour plusieurs franchises d’horreur populaires, dont « Paranormal Activity », « The Purge » et « The Night of the Demon », Blumhouse a montré beaucoup d’expérience dans le genre de l’horreur, et il y avait des premiers signes encourageants que le premier film pourrait sortira en 2021. Malheureusement, la production du film a été interrompue lorsque le scénariste et réalisateur principal du projet, Chris Colomba démissionné de manière inattendue en septembre 2021.

Cependant, maintenant avec l’intervention de Jim Henson’s Creature Shop, c’est la première confirmation que Blumhouse a toujours l’intention d’adapter la franchise de jeux vidéo en film. Pour le moment, il n’a pas été confirmé qui remplacera Columbus au poste de réalisateur et scénariste. Les jeux »Five Nights at Freddy’s » peuvent être joués sur iOS, Android, Xbox, changer Oui Play Station.