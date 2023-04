Funky Kong plante SNL pour éviter d’être coupé du film Super Mario Bros.

Funky Kong a quelque chose à dire sur Le film Super Mario Bros.. Récemment présenté en première dans les salles de cinéma avec un succès astronomique, le long métrage d’animation donne vie à de nombreux personnages Nintendo préférés des fans du classique Super mario jeux, et cela inclut même le gorille lanceur de barils Donkey Kong. Mais le cousin de Donkey Kong, Funky Kong (Kenan Thompson), se sent exclu de tout le plaisir, comme il l’a clairement fait savoir à Colin Jost lors du crash du segment « Weekend Update » de samedi soir. Saturday Night Live. Vous pouvez regarder l’apparence spéciale ci-dessous.





Funky Kong a apporté l’attitude avec lui, toujours aussi cool, mais le Pays de Donkey Kong la star n’est clairement pas contente d’être la plupart du temps laissée pour compte Le film Super Mario Bros.. Il souligne le succès financier du film, notant qu’il a déjà largement dépassé les 600 millions de dollars au box-office mondial. Funky Kong met en évidence une capture d’écran du film de lui conduisant pendant la séquence de course de kart, mécontent que ce soit tout ce qu’il ait pu recevoir pour son rôle dans le film.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ils m’ont coupé, je suppose que Funky Kong est trop réel pour eux », déclare Thompson en tant que personnage du jeu vidéo. « Ils ne veulent pas entendre ce que j’ai à dire, et ils ne veulent certainement pas me regarder travailler… ramenez-le ! »

Et là-dessus, Funky Kong se lève et commence à groover, se bloquant sur un air funky. C’est bien qu’il ne laisse pas son manque de temps d’écran le déprimer trop, bien qu’il continue en offrant sa théorie sur la raison pour laquelle il a été exclu de Le film Super Mario Bros..

« Funky ne veut pas être ce qu’il veut, Colin », dit-il. « Funky ne jette pas de barils. Funky Kong passe sa journée à rouler dans mon kart, à déposer des paquets de l’icky collant. Et je passe mes nuits avec un verre de rhum à la banane et un lit plein de crapauds. »

Lorsqu’on lui demande si les crapauds sont des hommes ou des femmes, Funky répond : « Funky ne sait pas, Funky ne demande pas. »

Funky Kong demande ensuite à Jost de parcourir le scénario de certaines des « scènes supprimées », qui entrent un peu dans le territoire de NSFW, montrant peut-être pourquoi tout est pour le mieux, son temps d’écran était limité.

« Honnêtement, je peux voir pourquoi ils vous ont coupé », note Jost.





Funky Kong pourrait potentiellement revenir dans une suite ou un spin-off de Donkey Kong

Images universelles

Devant le succès de la Mario film, un spin-off centré sur la famille Kong n’est pas exclu. Cela pourrait potentiellement permettre à Funky Kong d’être présenté beaucoup plus, aux côtés de Cranky Kong, Diddy Kong, Trixie Kong et d’autres favoris des jeux vidéo originaux. Pour ce que ça vaut, l’acteur vocal de Donkey Kong Seth Rogen est tout pour le spin-off, taquinant que Pays de Donkey Kong pourrait servir d’inspiration pour un long métrage.

« Pays de Donkey Kong, J’ai vraiment adoré ce jeu « , a déclaré l’acteur à ScreenRant. » Et c’est drôle de le regarder parce que son look n’est pas génial par rapport aux normes d’aujourd’hui. Mais à l’époque, c’était époustouflant, le mouvement et la rapidité avec laquelle il était. C’était comme un énorme bond en avant. Je pense qu’il y a probablement plus de Pays de Donkey Kong à la mienne un jour. »

Le film Super Mario Bros. joue dans les salles de cinéma. Vous pouvez regarder le nouvel épisode de Saturday Night Live sur Paon.