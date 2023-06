Neil Gaiman aborde les fuites importantes de la saison 2 de Good Omens

Comme la deuxième saison de Bons présages approche, le créateur de la série télévisée, Neil Gaiman, se retrouve profondément attristé par une fuite importante d’un point majeur de l’intrigue. Bons présages se concentre sur l’amitié improbable entre Aziraphale, un ange, et Crowley, un démon, qui ont développé un lien profond malgré leurs rôles opposés dans la bataille éternelle entre le paradis et l’enfer. Installés sur Terre en tant que représentants de leurs royaumes respectifs, le duo fait face à la tâche ardue d’éviter l’arrivée de l’Antéchrist, un événement qui déclencherait le conflit ultime connu sous le nom d’Armageddon.





Neil Gaiman s’est rendu sur Tumblr (via Screen Rant) pour remédier à la fuite et implorer les fans de s’abstenir de gâcher les surprises qui les attendent dans la saison à venir. Il a clairement indiqué qu’il n’avait aucune colère envers les fans qui auraient pu partager par inadvertance les informations divulguées. Cependant, Gaiman a demandé la suppression du contenu divulgué, soulignant l’importance de vivre l’histoire comme prévu. Il a également mentionné son absence du processus décisionnel concernant le matériel promotionnel en raison de sa grève actuelle en tant que membre de la Writers Guild of America, suggérant que s’il avait été impliqué, la fuite aurait pu être évitée.

À quoi s’attendre de la saison 2 de Good Omens

Initialement envisagé en série limitée, Bons présages a dépassé les attentes, capturant le cœur des fans. En réponse au soutien écrasant, Neil Gaiman a pris la décision de prolonger le spectacle, offrant aux téléspectateurs plus du récit captivant qu’ils étaient venus adorer. En conséquence, un scénario entièrement nouveau a été conçu pour la deuxième saison, s’écartant du matériel source original. Récemment sorti, le premier trailer de la saison à venir nous présente à nouveau le duo, incarné par Michael Sheen et David Tennant.

Dans la deuxième saison, les téléspectateurs sont emmenés dans un voyage qui plonge plus profondément dans l’extraordinaire amitié entre Aziraphale et Crowley. Ces deux personnages sont présents sur Terre depuis des temps immémoriaux, et ayant réussi à éviter l’Apocalypse, ils cherchent maintenant à savourer une existence plus détendue parmi les humains dans le quartier de Soho à Londres. Cependant, alors qu’ils s’installent dans leur nouvelle vie, un messager inattendu apparaît avec un mystère surprenant. Dans une mise à jour récente, Neil Gaiman a donné un aperçu de la chronologie de Good Omens saison 2, partageant qu’une période substantielle s’est écoulée depuis les événements de la première saison. Répondant aux questions sur son compte Tumblr personnel, Gaiman a confirmé que la nouvelle saison se déroule quelques années après la conclusion de la précédente.

« Cela se passe quelques années après la fin de la saison 1. On dirait que c’est probablement plus ou moins en temps réel, ce qui signifierait que c’est quatre ans plus tard. »

Jon Hamm reprend son rôle d’archange Gabriel, rejoint par le retour de Doon Mackichan en tant qu’archange Michael et Gloria Obianyo en tant qu’archange Uriel. Le casting s’agrandit avec les ajouts de Miranda Richardson, Maggie Service et Nina Sosanya. Liz Carr, Quelin Sepulveda et Shelley Conn se joignent également. David Tennant sera rejoint par son propre fils, Ty Tennant, qui assumera le rôle d’Ennon. De plus, pour les fans de Docteur WhoPeter Davison, connu pour son interprétation du Cinquième Docteur, fera également partie de la Bons présages jeter. Davison jouera le personnage d’Alistair, selon les rapports.

Bons présages La deuxième saison fera ses débuts sur Prime Video le 28 juillet.