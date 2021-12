The Matrix Resurrections a vu Jonathan Groff écraser le visage de Keanu Reeves dans un mur

Les résurrections matricielles la star Jonathan Groff prendra à partie l’élu de Keanu Reeves dans la suite à venir, avec le Chasseur d’esprit à un moment donné, la star a dit de casser le visage de l’acteur bien-aimé contre un mur. Groff a taquiné ce qui sera certainement un combat passionnant entre les deux pendant les événements passionnants de Les résurrections matricielles tout en parlant avec Entertainment Weekly, révélant que l’équipe de cascadeurs a surnommé le Hamilton l’acteur « Le Sauvage ».

« Lana me dit : « Si vous pouviez ouvrir la paume de la main et mettre votre doigt juste sous le globe oculaire de Keanu, puis lui écraser le visage contre le mur, ce serait formidable pour la caméra ». Je regarde Keanu et il m’a juste fait un signe de tête, du genre « Vas-y ». Et la confiance ! Je veux dire, je dois tourner en rond, mettre ma main sur son visage, puis l’écraser contre la chose. J’ai l’impression qu’il y a tellement d’amour et de respect qui s’échangent dans ces moments.

Frapper le visage de Keanu Reeves contre un mur est sûrement le contraire de ce que mérite l’acteur adoré, mais il semble certainement qu’il était prêt à endurer une punition au nom de notre divertissement. Jonathan Groff a ensuite loué l’engagement de Reeves dans le travail de cascade impliqué, parlant de la confiance offerte par l’acteur et comparant même le processus à faire l’amour.

« Il m’a tellement appris sur l’accord de deux personnes pour se frapper mais pas se blesser. C’est comme faire l’amour avec quelqu’un. Quand notre combat a pris fin, je me suis senti profondément lié à lui d’une manière physique. »

La matrice La franchise est réputée pour ses séquences d’action et ses scènes de combat extrêmement impressionnantes, et il ne fait aucun doute que le produit fini ne ressemblera en rien à la tendre expérience décrite par Groff. Une chute entre le personnage de Groff et Neo de Keanu Reeves a été aperçue dans le récent matériel marketing pour The Matrix Resurrections et cherche à rappeler la bataille poussiéreuse et brutale entre l’agent Smith et The One dans le tout premier La matrice.

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Eréndira Ibarra, Christina Ricci et Neil Patrick Harris, Les résurrections matricielles est le quatrième film de la franchise d’action de science-fiction, avec la suite faisant suite à l’histoire qui a été créée pour la première fois dans les années 1999 La matrice. Situé vingt ans après la première sortie, Les résurrections matricielles tentera une fois de plus de définir la culture pop alors que le public est reconnecté à cette nouvelle aventure époustouflante d’action et d’échelle épique.





Le rôle mystérieux de Groff dans la procédure a apparemment été confirmé, la bande-annonce la plus récente révélant qu’il incarnera effectivement le méchant de la pièce. Décrit comme « le partenaire commercial de Thomas Anderson, un type d’entreprise élégant et confiant avec un charme insouciant, un sourire désarmant et un œil sur le résultat – tout ce que M. Anderson n’est pas », le personnage de Groff ressuscitera un ennemi du passé de Neo. Un ennemi longtemps pensé effacé.

Réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021 et sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de la même date.





The Matrix Resurrections a été classé R The Matrix Resurrections a officiellement été classé R pour la violence et le langage.

