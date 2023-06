Andy Muschietti explique enfin l’absence de Jeffrey Dean Morgan dans The Flash

Le flash est l’un des derniers films à être créé dans le de Snyderverse canon, qui avait Ben Affleck comme Bruce Wayne, Henry Cavill comme Clark Kent, Gal Gadot comme Diana Prince, Ray Fisher comme Victor Stone et Jason Momoa comme Arthur Curry, parmi de nombreux autres personnages importants de l’univers DC.





Un autre grand acteur qui faisait partie de la franchise est Jeffrey Dean Morgan, qui a joué Thomas Wayne dans Batman contre Superman. En raison de l’intrigue qui Le flash adapte, basé sur la bande dessinée Point de rupturede nombreux fans pensaient que Les morts-vivants La star ramènerait le père de Batman à la vie dans le film d’Andy Muschietti, mais cela ne s’est pas produit.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans Point de rupture, après la mort de Bruce dans le vol fatidique subi par les Waynes, c’est Thomas qui décide finalement de devenir The Dark Knight, bien qu’une version beaucoup plus sombre, cruelle et sanguinaire prête à tuer pour faire face à sa douleur générée par le non seulement la perte de son fils, mais aussi celle de sa femme. Dans cette histoire, l’ennemi juré de Batman, le Joker, n’est autre que Martha Wayne elle-même, qui a également perdu la raison après la mort de son fils.

Malgré Le flash suivant plusieurs des intrigues développées dans le matériel source, aucun de ces personnages n’apparaît, et nous savons enfin pourquoi.

En rapport: Le Flash 2 pourrait encore se produire en fonction du box-office





Andy Muschietti explique pourquoi Jeffrey Dean Morgan n’est pas sur The Flash

Warner Bros.

Lors d’une conversation avec Entertainment Tonight, le réalisateur a révélé la raison pour laquelle il ne voulait pas inclure la version de Morgan de Thomas Wayne dans le film :

« Nous ne voulions pas donner au public une adaptation littérale de la bande dessinée. Je pense que c’est l’une des bonnes décisions que nous avons prises. Si vous voyez le film, vous ne savez pas où cela vous mène. Et même si certaines personnes auraient aimé voir cette adaptation littérale, je pense que nous avons fait ce qu’il fallait. Je pense qu’ils seront gratifiés de voir que l’histoire prend une autre direction.

Le rôle de Thomas est remplacé par Batman de Michael Keaton, jouant une version plus ancienne et plus mature du héros qui a déjà pris sa retraite. Un autre changement majeur est l’inclusion de Supergirl de Sasha Calle, puisque dans Flashpoint Barry Allen sauve Kal-El au lieu de Kara.

Le flash Le casting comprend également Michael Shannon dans Zod, Ben Affleck dans Bruce Wayne, Kiersey Clemons dans Iris West, Maribel Verdú dans Nora Allen, Ron Livingston dans Henry Allen et Saoirse-Monica Jackson dans Patty Spivot.

Voici la bande-annonce officielle et le synopsis du film :