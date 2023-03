Nathan Lane dit que Robin Williams l’a soutenu quand il ne voulait pas sortir publiquement

Tel que rapporté par PEOPLE, star Nathan Lane se souvient encore comment le regretté Robin Williams l’a soutenu lors d’une tournée de presse pour leur film de 1996 La cage à oiseaux. Selon l’acteur, au moment de la tournée, Lane n’était « pas du tout préparé » à sortir publiquement gay. Dans un clip exclusif pour un prochain épisode de NBC dimanche AUJOURD’HUILane a discuté avec l’hôte Willie Geist et a déclaré qu’il « n’était certainement pas prêt à aller de table en table pour leur dire à tous que j’étais gay » lors de la tournée de presse en couple pour le film comique de Mike Nichols.





Lane a dit: « Je voulais juste parler de [how] J’ai finalement eu un gros rôle dans un film et je ne voulais pas en faire à propos de ma sexualité. Même si c’était en quelque sorte inévitable en raison de la nature du film et du personnage. »

Lane, (qui a remporté un Golden Globe pour son rôle d’Albert Goldman dans La cage à oiseaux) a ensuite réfléchi sur « ce fameux moment où nous avons dû faire Oprah. » Lane a noté qu’il avait parlé au Jumanji star avant leur apparition parce qu’il craignait qu’Oprah Winfrey ne demande à Lane de parler de sa sexualité lors de leur entretien.

Lane a déclaré: « Je ne pense pas qu’Oprah essayait de me dépasser, mais j’ai dit à Robin au préalable: » Je ne suis pas prêt. J’ai tellement peur d’aller là-bas et de parler à Oprah. Je ne suis pas prêt à discuter que je suis gay à la télévision nationale, je ne suis pas prêt. Et il a dit : ‘Oh, ça va, ne t’en fais pas, on n’a pas à en parler, on n’en parlera pas.’ «





Nathan Lane s’est souvenu de la façon dont Robin Williams « se précipite et détourne Oprah »

Metro-Goldwyn-Mayer

Le Histoire de jouet L’acteur a ensuite rappelé comment Williams « se précipite et détourne Oprah et part sur une tangente et me protège, parce qu’il était un saint », après qu’Oprah ait demandé à Lane d’être « typé » dans le film de 1996.

Lane a déclaré: « Je n’étais tout simplement pas prêt à faire ça, à faire tout ça… le côté public, le côté célébrité. ‘Oh, maintenant tu es une personnalité publique et tu dois faire une sorte de déclaration publique à ce sujet.’ J’étais terrifié. Je n’étais pas prêt à faire ça.

La star a alors déclaré : « C’est super que tout le monde se sente maintenant à l’aise, mais l’homophobie est bel et bien vivante et il y a beaucoup d’homosexuels qui se cachent encore. »

Lane est sorti publiquement lors d’une interview en 1999 avec L’avocatet même alors, il a mentionné le Spectacle d’Oprah Winfrey interview et a déclaré que Williams « est intervenu et m’a protégé ».

NBC dimanche AUJOURD’HUI diffusé en direct à 8 h HE.