Manhattan a-t-il vraiment été vendu pour 24 € de perles et de bibelots?

En 1609, Henry Hudson a navigué sur la rivière dans le New York actuel qui porterait un jour son nom. L’Anglais était un émissaire des Néerlandais et avait été envoyé pour tracer un nouveau passage vers l’Asie, où la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales voulait étendre son commerce. Hudson a finalement échoué dans cette tâche, mais son voyage a jeté les bases de la colonisation néerlandaise de New York.

«Cela aurait été si beau», a déclaré Eric Sanderson, écologiste du paysage à la Wildlife Conservation Society de New York. « De l’eau, Manhattan aurait été cette île longue, mince et boisée avec des plages de sable sur le rivage, grandissant jusqu’à des collines et des falaises plus hautes sur le côté ouest. Vous auriez probablement vu un peu de fumée des Lenape dans la partie basse de Manhattan. » À l’automne, vous avez peut-être repéré des faucons migrant le long de la rivière Hudson, dont les eaux auraient contenu une abondance de marsouins et les baleines, a déclaré Sanderson à 45Secondes.fr. Sanderson est connu pour son travail combinant des récits historiques avec des cartes de la ville de New York, pour créer des images détaillées du paysage historiquement luxuriant de la métropole, avant l’arrivée des colons.

Aussi abondants dans New York du 17ème siècle étaient castors – un fait qu’Hudson aurait transmis à ses collègues néerlandais. Cela a précipité l’arrivée de milliers de hollandais, qui ont appelé leur nouvelle maison «New Amsterdam» et ont mis en branle une traite des fourrures aux proportions épiques. À l’époque, les peaux veloutées de castors étaient appréciées en Hollande pour la production de chapeaux: le commerce lucratif est devenu la base d’une relation continue entre les Néerlandais et les habitants autochtones de la région – parmi lesquels les peuples Lenape et Mahican – où des centaines de milliers de les peaux étaient fournies par les chasseurs en échange de métal, de tissu et d’autres objets de valeur hollandais.

Mais au cours des décennies suivantes, des récits ont émergé d’un commerce différent qui allait bien au-delà des peaux de castor et a finalement façonné l’histoire de New York. En 1626, raconte l’histoire, les habitants autochtones ont vendu toute l’île de Manhattan aux Néerlandais pour une somme minime: seulement 24 € de perles et de «bibelots». Cette pépite d’histoire a pris une si grande importance au cours des siècles suivants qu’elle a servi de «certificat de naissance pour la ville de New York», a écrit Paul Otto, professeur d’histoire à l’Université George Fox dans l’Oregon, dans un 2015 rédaction sur le sujet.

Pourtant, les détails restent minces sur exactement comment cet échange capital s’est produit et pourquoi les gens qui avaient habité la terre pendant des siècles l’ont abandonné si facilement. Aujourd’hui, la question demeure: est-ce que ce morceau d’histoire de la plus haute importance est encore vrai?

Où sont les preuves?

La première mention connue de la vente historique provient de une lettre de 1626 écrite par un marchand néerlandais du nom de Pieter Schagen , qui a écrit qu’un homme du nom de Peter Minuit avait acheté Manhattan pour 60 florins, la monnaie néerlandaise à l’époque. Cette information s’inscrit dans une période cruciale de l’histoire de New York.

Pendant ce temps, les Néerlandais – devenus riches grâce au commerce du castor et dépendants des Amérindiens pour propulser leur industrie – essayaient de s’assurer leur domination dans le Nouveau Monde contre d’autres concurrents européens. Cela les a motivés à sécuriser le territoire partout, à travers Manhattan, Brooklyn, Governors Island et Staten Island.

Les castors, comme celui-ci ramassant du bois dans le parc national de Grand Teton dans le Wyoming, étaient convoités par les commerçants européens. (Crédit d’image: Jeff R Clow via Getty Images)

Certains récits de la vente suggèrent que les individus qui ont vendu Manhattan étaient des Munsees, un sous-tribu du peuple Lenape – bien que cela ne soit pas confirmé. Ceci n’est que la première de plusieurs incertitudes concernant les informations contenues dans la lettre de Schagen. Plus particulièrement, ce n’est pas une preuve primaire; Le texte de Schagen traite de la vente de Manhattan, mais il n’y a pas de trace papier connue de l’échange. Schagen lui-même n’était même jamais allé à New York, a déclaré Johanna Gorelick, directrice du département de l’éducation au Smithsonian National Museum of the American Indian. « [Schagen’s letter] est le seul élément de preuve dont nous disposons – le seul document. Que vous l’appeliez un élément de preuve est discutable. »

La lettre ne contient aucun détail sur les personnes impliquées dans la vente, ni la date précise de l’échange. « Nous ne savons pas vraiment ce qui s’est passé », a déclaré Gorelick. Même la seule information détaillée – la valeur de 60 florins du commerce – a été déformée à travers le temps et une mauvaise interprétation en 24 €. Ce chiffre a été tiré d’un livre d’histoire publié en 1846 et est resté inchangé depuis lors. Ajusté à la valeur actuelle, 60 florins équivaudraient aujourd’hui à plus de 1 000 dollars. En outre, il n’y a aucune indication de ce que cet argent représentait en termes de biens échangés, bien que de nombreux récits aient perpétué l’idée douteuse que les autochtones vendaient leur patrie pour un peu plus que quelques «bibelots».

L’absence de preuves ne signifie pas pour autant que l’échange n’a pas eu lieu. Le commerce des terres était en fait courant pendant cette période; il existe de nombreux cas dans lesquels il existe des preuves beaucoup plus convaincantes que des terres ont été échangées d’une manière ou d’une autre entre les Amérindiens et les Néerlandais. Par exemple, il existe plusieurs titres fonciers formels, signés par des vendeurs amérindiens et des acheteurs néerlandais, pour l’achat de Staten Island en 1630, pour des parties de Long Island en 1639, et aussi pour Manhattan, encore une fois, en 1649.

Mais étant donné qu’il est devenu le symbole définissant des «origines» de New York, cette première vente supposée de 1626 semble ironiquement être le récit le moins fiable que nous ayons. Même en supposant que la transaction historique ait eu lieu, il existe d’autres facteurs qui rendent peu probable que Manhattan ait été échangé si simplement, comme le suggère l’histoire.

Qu’est-ce qu’une «vente»?

Les historiens ont disséqué les divers récits de vente de terres dans la Nouvelle-Amsterdam du XVIIe siècle et ont conclu que de grandes différences culturelles dans la compréhension des droits de propriété et de la propriété auraient brouillé ce que signifiait réellement «vendre» des terres.

Certains historiens ont noté que le commerce des terres et les idées de propriété foncière privée n’étaient pas des caractéristiques inhabituelles dans les économies des peuples autochtones . Mais en plus de cela, la terre était plus communément comprise comme un espace à partager entre différents groupes ou, dans certains cas, à louer entre eux. Moins courante était l’idée que la terre pouvait être vendue et cédée de façon permanente à un autre groupe – qui était le principe directeur derrière les idées européennes de propriété et de propriété.

« Les Néerlandais sont venus avec une certaine idée de la propriété qui n’était pas l’idée des peuples autochtones », a déclaré Sanderson. « Et pourtant, ces accords qui ont été conclus au cours de ces premières années du 17ème siècle sont toujours les accords qui sous-tendent tous les titres à New York aujourd’hui. »

Pour les Amérindiens qui ont signé des titres de propriété, il est probable que les documents représentaient un accord que les Néerlandais pouvaient partager la terre ou le louer pour une période limitée – ce qui pourrait également expliquer pourquoi le paiement modeste ne correspond pas à l’ampleur de ce qui semble être acquis par les Néerlandais. Le commerce peut également avoir représenté un garantie de passage en toute sécurité pour les Néerlandais à travers la région. Ce qui est moins probable, c’est que les habitants de Manhattan se sont sciemment engagés dans la vente irrévocable de leur maison ancestrale.

Dans cette optique, la vraie question n’est pas tant de savoir si la vente de 1626 a eu lieu, mais plutôt ce qu’elle signifiait – et d’ailleurs, l’importance de toute vente qui a eu lieu à New York au XVIIe siècle. « Je ne pense pas que l’échange lui-même soit en question. Je pense que le signification de cet échange est en question « , a déclaré Gorelick. Cela soulève la question de savoir si la prétendue » vente « de New York serait même légale, dans les termes d’aujourd’hui.

Les récits historiques suggèrent également que les effets des ventes de terres à New Amsterdam ont rarement entraîné le retrait direct et à court terme des Amérindiens de la terre, qui, dans de nombreux cas, ont occupé la terre aux côtés des Néerlandais pendant un certain temps. Mais ces ventes ont probablement créé un changement idéologique dans l’esprit des colons qui contrôlait vraiment . Cela a servi les Néerlandais pendant 40 ans jusqu’en 1664, date à laquelle ils ont finalement été chassés de New Amsterdam par les Anglais, qui ont emménagé et l’ont nommé New York. Les batailles pour la propriété foncière sont devenues plus complexes et intensifiées à travers le paysage, et au cours des décennies suivantes, de nombreux Amérindiens ont été progressivement déplacés.

L’ampleur du mythe

Le récit de la vente fondatrice de Manhattan est, semble-t-il, plus un mensonge que la vérité. Pourquoi, alors, l’histoire a-t-elle persisté si longtemps? Comme toute bonne légende, ses détails colorés – les 24 € de bibelots et de perles – ont captivé les gens au fil des siècles. Ces détails ont également eu un effet troublant sur la façon dont l’histoire a été interprétée.

Le chiffre trompeur de 24 € rend le paiement pitoyablement petit. Au cours de nombreux récits, et comme le montre des dizaines de tableaux , l’accent a été mis sur l’idée que les «bibelots» étaient tout ce que les autochtones recevaient en échange de leur maison ancestrale. Cela a donné l’impression que les habitants autochtones de Manhattan sont des gens innocents et non sophistiqués, inconscients de la valeur de ce qu’ils avaient, a déclaré Gorelick – une interprétation offensive qui ne pouvait être plus éloignée de la vérité.

«Les autochtones étaient des commerçants extrêmement, extrêmement scrupuleux», a-t-elle déclaré. « Ils n’ont pas simplement pris ce qui leur était offert. Il y a de très bons récits d’Européens à l’époque qui disaient: » Ce tissu de couleur n’est pas souhaité par les autochtones. Ils préféreraient cet autre tissu de couleur. » [Native people] ont beaucoup orchestré comment et ce qui était échangé au cours de ces premières années. «

En perpétuant l’idée fausse selon laquelle Manhattan était si facilement et volontairement lâché, l’histoire aurait pu servir un autre objectif: aider à justifier pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd’hui – pourquoi certaines personnes, et pas d’autres, se retrouvent dans des positions de pouvoir, croit Sanderson. .

« Je pense que le mythe de l’achat de Manhattan a servi les pouvoirs en place pendant si longtemps, et c’est pourquoi il a persisté, et c’est pourquoi les gens n’arrêtaient pas de le dire », a déclaré Sanderson. Mais 2024 marquera le 400e anniversaire de la colonisation officielle de New York par les Néerlandais en 1624, et Sanderson pense que cela pourrait inciter à évaluer les faits réels de la «vente» de Manhattan.

«C’est l’un de ces mythes fondateurs que les gens ont pris très au sérieux au 19e siècle et dont ils ont commencé à se moquer au 20e siècle», a déclaré Sanderson. « Je pense qu’au 21ème siècle, nous allons voir une répudiation totale de cette histoire. »

