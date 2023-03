in

Supplémentaire

Bien que la romance la plus connue de Rebecca Jones soit avec Alejandro Camacho, elle a également eu une relation avec Humberto Zurita.

Comment était la relation entre Humberto Zurita et Rebecca Jones

Humberto Zurita n’avait pas appris le décès de l’actrice Rebecca Jones bien que cela se soit passé il y a quelques jours et que nous vous ayons tout raconté comment était la romance entre les deux acteurs mexicains.

Rebecca Jones et Zurita (père d’Emiliano et Sebastián Zurita) ont eu une relation amoureuse avant que l’actrice ne rejoigne Alejandro Camachoqui a été son mari pendant près de trois décennies et avec qui elle a eu son fils, Maximiliano.

Rebecca Jonez et Humberto Zurita ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, en effet, Jones a fait ses débuts dans le feuilleton fille du quartierà partir de 1979, dans lequel Humberto Zurita était le protagoniste et quatre ans plus tard, ils ont de nouveau coïncidér dans L’hexagoneun projet dans lequel ils ont commencé une romance hors écran.

Cependant, la romance n’a pas duré longtemps, car l’amour de quelqu’un d’autre est entré dans sa vie, celui d’Alejandro Camacho et selon le même Jones a dit, elle a commencé une relation avec lui alors qu’elle était encore la petite amie de Zurita, peu de temps après, la relation avec Humberto a pris fin.

D’autre part, Rebecca Jones et Alejandro Camacho ont entamé une relation qui les a amenés à vivre ensemble, puis à un mariage civil et plus tard à un mariage religieux, en 1986, pendant le tournage de la telenovela Berceau des loups. Après 26 ans de mariage, les acteurs ont annoncé leur séparation en 2011.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?