Pokémon Horizons : voici la bande-annonce de l’anime avec Liko et Ryo, les remplaçants d’Ash Ketchum

Ash a dit au revoir à Pokémon et il y a déjà une bande-annonce pour Pokémon Horizons, la nouvelle série.

© La société PokémonPokémon Horizons sortira plus tard, en 2023

L’anime original de Pokémon avec Sacha et Pikachu s’est terminémais The Pokemon Company en a profité pour faire connaître la bande-annonce de Pokémon Horizonsla nouvelle série mettant en vedette Liko et Roy et nous vous disons ce qui est connu.

+ Remorque Pokémon Horizons

La série suit Liko (avec son pokémon Sprigatito) et Roy qui se lancent dans une nouvelle aventure dans la franchise et bien que Ash prenne sa retraite, nous voyons le Capitaine Pikachu. La nouvelle série promet d’être une aventure dans laquelle ils feront des découvertes du monde Pokémon.

+ De quoi parle Pokémon Horizons et quand est-il sorti ?

Selon Taito Okiura, vice-président du marketing, la nouvelle bande-annonce révèle plus d’informations sur les mystérieuses aventures qui attendent les nouveaux protagonistes : « Nous invitons tous les entraîneurs à se joindre à nous pour découvrir tous ces secrets lorsque la série ouvrira en dehors du Japon plus tard cette année. ».

Pokémon Horizons Il sera présenté en première au Japon le 14 avril 2023 via la chaîne de télévision de Tokyo.mais il devrait atteindre le reste du monde ce même 2023. Le synopsis officiel de l’anime déclare :

« La nouvelle série aura comme vedettes Pokémon les premiers compagnons de Paldea, Sprigatito, Fuecoco et Quaxly, protagonistes des jeux vidéo ‘Pokémon Scarlet’ et ‘Pokémon Purple’, ainsi que le légendaire Pokémon Rayquaza sous sa forme brillante. Les fans pourront découvrir les mystères du monde Pokémon, profiter de batailles passionnantes entre Dresseurs et de rencontres amusantes avec d’autres Pokémon.« .

