Ce sont les meilleurs fonds d’écran parmi nous

Personnalisez votre mobile comme jamais auparavant avec ces fonds d’écran de Among Us.

Among Us, sans aucun doute, est l’un des jeux occasionnels les plus populaires aujourd’hui. Grâce à son gameplay amusant et addictif dans lequel vous devez attraper l’imposteur, nous parlons d’un titre qui est devenu viral pratiquement partout dans le monde. A cette occasion, nous vous présenterons les meilleurs fonds d’écran de Among Us afin que vous puissiez personnaliser votre mobile avec des images de ce jeu addictif.

Si vous êtes un vrai fan de Among Us, vous serez heureux lorsque vous mettrez l’un de ces fonds d’écran. Choisissez celui que vous aimez le plus et donnez à vos appareils un style unique. Vérifiez bien chacun des fonds d’écran, il en existe plusieurs types et pour tous les goûts.

Comment gagner en tant que membre d’équipage dans Among Us

Among Us fonds d’écran pour mobile

Souhaitez-vous personnaliser votre mobile avec un bon fond d’écran? Ensuite, mettez l’un de parmi nous et deviens l’envie de tous tes amis. Téléchargez celui que vous aimez le plus dès que possible!

Fonds d’écran pour pc

Si vous faites partie de ceux qui jouent à Among Us depuis l’ordinateur ou si vous cherchez simplement un bon fond d’écran de ce jeu pour votre PC, alors vous êtes au bon endroit. Il existe plusieurs options, tout dépend de vos goûts et de la façon dont vous voulez pimenter votre ordinateur.

Among Us fonds d’écran animés

Voulez-vous mettre un fond d’écran parmi nous sur votre mobile? Eh bien, vous devez être clair que vous devez d’abord faire un processus pour y parvenir. Bien sûr, vous pouvez être sûr que vous le ferez facilement et rapidement, à condition de suivre les étapes que nous vous présenterons ci-dessous.

La première chose à faire est de télécharger une vidéo de Among Us pour la définir comme fond d’écran . Cette vidéo YouTube vous aidera si vous ne savez pas laquelle choisir. Vous ne savez pas comment le sauvegarder? Jetez ensuite un œil à ce guide qui explique comment télécharger officiellement des vidéos YouTube.

. Cette vidéo YouTube vous aidera si vous ne savez pas laquelle choisir. Vous ne savez pas comment le sauvegarder? Jetez ensuite un œil à ce guide qui explique comment télécharger officiellement des vidéos YouTube. Une fois la vidéo enregistrée dans votre galerie, vous devrez installer une application appelée Video Wallpaper sur votre Android. Vous pouvez télécharger l’APK gratuitement à partir du bouton situé sous ces lignes.

Télécharger le fond d’écran vidéo APk

Ouvrez l’application Video Wallpaper et localisez la vidéo que vous souhaitez définir comme fond d’écran animé .

. Appuyez sur définir comme arrière-plan du bureau et le tour est joué, c’est aussi simple que vous aurez défini le fond d’écran animé de Among Us. Vous avez la possibilité de le mettre avec ou sans son, tout dépend de vos goûts.

Comment personnaliser votre personnage parmi nous

Vous avez réalisé? Il y a beaucoup de papiers peints parmi nous pour plaire à tous les goûts. De plus, vous pouvez également aller un peu plus loin et placer un arrière-plan animé de ce jeu occasionnel populaire. Quoi qu’il en soit, vous pouvez être sûr que votre mobile ne sera plus jamais le même après avoir placé l’un de ces fonds.

Ce que vous voulez, c’est vous améliorer dans le jeu? Alors mieux vaut jeter un œil à ce guide avec toutes les capacités de Among Us et comment elles sont utilisées. Devenez le meilleur!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂