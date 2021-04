« Qui a tué Sara? », Acteurs: où avez-vous vu avant le casting de la série mexicaine Netflix

« Qui a tué Sara? », La nouvelle série Netflix est sortie le 24 mars. C’est un drame de vengeance avec des penchants de feuilleton sur un outsider qui fait face à une puissante famille mexicaine. L’émission suit Alex Guzmán, joué par Manolo Cardona de Narcos, qui a été condamné à tort pour la mort de sa sœur Sara alors qu’elle était adolescente.

Finalement libéré après 18 ans de prison, il entreprend d’obtenir des réponses sur la mort de Sara et se venger de la puissante famille Lazcano, qu’il considère comme responsable du décès de Sara. Grâce à l’enquête sur Alex et les flashbacks de l’été du meurtre de Sara, on apprend que plusieurs membres de la famille Lazcano ils avaient des motifs de tuer Sara, et dans plus de 10 épisodes Alex les poursuit un par un.

Comme il s’entrelace avec le Lazcano au cours de la série, les deux Alex car le public se retrouve avec plus de questions que de réponses. La série est dirigée par David Ruiz et Bernardo de la Rosa, et produit par Alexis Fridman, Juan Uruchurtu et José Ignacio Valenzuela, les stars du drame à suspense Manolo cardona, Caroline Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramirez, Eugenio Siller et Alejandro Nones.

Pour beaucoup, la grande partie du succès de la série, le public l’associe aux bonnes performances de son casting et qu’elle n’a pas autant de remplissage dans son histoire. Au sein de son casting d’acteurs que le public a reconnu pour les avoir vus interpréter d’autres personnages dans différents romans et films, pour cette raison, nous apportons les informations d’où vous les connaissez peut-être.

O AVEZ-VOUS VU AVANT LE CAST DE QUI A TUÉ SARA?

Ximena Lamadrid

Ximena joue Sara Guzmán dans la série. (Photo: Instagram)

Ximena Lamadrid il est né le 5 juin dans Cancun Quintana Roo, mais a grandi dans Dubai, Émirats Arabes. A obtenu une reconnaissance pour sa participation à « Avec des glaçons », film original de Sofia Coppola. Il a également eu l’opportunité de travailler sur « Boue et miel », « Las Lobitas », « Les anges » et fera partie du casting de « N’ouvres pas la porte ».

Manolo cardona

Manolo joue Alex Guzmán dans la série. (Photo: Instagram)

Manolo cardona, il est né le 25 avril 1977 dans la ville de Popayan, mais il a grandi dans la ville de Cali, a commencé sa carrière de mannequin et a ensuite formé sa carrière dans le divertissement. Il était le protagoniste de « Pourquoi diable? Il faisait partie de » Aime mille « , » Voleur de coeurs « (premier feuilleton mexicain dans lequel il était) et « pères et fils ».

Après votre participation à ces projets, Manolo il a obtenu plus de renommée et de reconnaissance au milieu, puis plus de portes ont été ouvertes, alors il a participé à « Ciseaux Rosario » le film, « La femme de mon frère », « l’affiche des crapauds » et a ensuite participé à la version espagnole de « Sans seins, il n’y a pas de paradis. » D’autres de ses projets sur grand écran auxquels il a pu participer sont «Un chihuahua à Beverly Hills « , « Coeur de Lion » et « Mach ».

Caroline Miranda

Carolina joue Eliza Lazcano dans la série. (Photo: Instagram)

Caroline Miranda il est né le 24 juin 1990 dans Irapuato, Guanajuato, Mexique. C’est une actrice de télévision mexicaine qui a obtenu son premier personnage dans la telenovela « Los Rey », puis dans « Las Bravo ». A joué dans la série « Lady Steel », après le départ de Blanca Soto.

Eugenio Siller

Eugenio joue Chema Lazcano dans la série. (Photo: Instagram)

Eugenio Siller Margain il est né le 5 avril 1981. Il est un acteur, chanteur et mannequin mexicain qui est surtout connu pour avoir joué dans des romans populaires. « Rebelde », « Code postal », « Au diable le beau », « Mon péché », « Aurora », « Une femme de chambre à Manhattan », « Qui est qui? » et « Reine des coeurs ». Eugène Il a commencé sa carrière en tant qu’acteur dans de multiples publicités, ainsi qu’en tant qu’acteur dans des comédies musicales et des productions théâtrales.

Alejandro Nones

Alejandro joue Rodolfo Lazcano dans la série. (Photo: Instagram)

Alejandro Nones il est né le 9 décembre de 1982. Il est un acteur et mannequin vénézuélien. Il a commencé sa carrière d’acteur en Mexique, dans le film « Donc hors de la falaise », puis il a été embauché par Televisa jouer dans le feuilleton « Lola, il était une fois ».

Ginés García Millán

Ginés joue M. Lazcano dans la série. (Photo: Netflix)

Ginés García Millán il est né le 10 septembre 1964 dans Puerto Lumbreras, Murcie est un acteur espagnol qui a combiné le théâtre, le cinéma et la télévision. Il a fait ses débuts sur grand écran en mille neuf cent quatre vingt seize avec «Tabarka», et même si cela a brillé dans des films comme «Mensaka», « L’année du déluge« , « Pas« , « 23-F« , « Heureux 140″, « Vulcania« , « Le sommet de l’iceberg« ou « Le tueur des caprices « , a récolté ses plus grands succès à la télévision, un médium dans lequel il a fait ses débuts au début des années 90 et l’a vu grandir dans des séries telles que « Tous les hommes sont égaux », « Marié avec enfants », « Héritiers », « L’amour en temps troublé », « Adolfo Suárez », « Velvet » ou « La cathédrale de la mer », entre autres.

Claudia Ramirez

Claudia joue M. Lazcano dans la série. (Photo: Televisa)

Claudia Ramirez il est né le 30 juillet 1964 dans Minatitlan, Veracruz, Mexique est une actrice mexicaine et de reconnaissance. Il a participé à des projets tels que «Rebecca Jones», dans le feuilleton « L’ange déchu« et « Dune« . Plus tard, il a fait partie du casting de « Chronique familiale« . Il a continué à participer à des films tels que « Héritage maudit », « La fureur d’un Dieu », « Lune de miel du dernier quartier » et « Dans la nuit ». Il est apparu dans des feuilletons comme « Le voleur rêveur », « Les parents pauvres » et « Maria Jose ». Favoris « Je continue à t’aimer » et était dans « Qu’est-ce que l’amour ».

Luis Roberto Guzman

Luis joue Lorenzo Rossi dans la série. (Photo: Instagram)

Luis Roberto Guzman il est né le 9 avril 1973, est un acteur portoricain connu pour ses performances dans des feuilletons mexicains. Dans Mexique, Guzman a reçu un contrat avec Televisa. Guzman a exprimé que le rôle le plus important de sa carrière est celui de « La panthère » dans la série télévisée du même nom. Dans sa jeunesse, Guzman Il était un adepte de plusieurs super-héros fictifs, dont « Atom Ant » et « ThunderCats ». Il a également noté qu’il aimerait travailler sur l’île après la production de « La panthère ». Plus tard Luis Roberto Guzman a joué « Ce que la vie m’a volé » de Angelli Nesma, un remake de « Hate Weddings » par Ernesto Alonso produit en 1983.

BANDE-ANNONCE DE QUI A TUÉ SARA?

ÉPISODES DE LA SAISON 1 DE « QUI A TUÉ SARA? »