Shingeki No Kyojin: réactions après la fin du manga

Shingeki no Kyojin arrivé à la fin! Le manga du phénomène du moment a atteint sa clôture définitive avec la première de Épisode 139. Les adeptes des pages n’ont pas tardé à lire les scènes culminantes et ils ont déjà partagé leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Entre gratitude envers Hajime isayama il y avait aussi un ressentir le vide pour une fin qu’ils trouvaient étrange. De quoi s’agit-il?

Pas de spoilers

L’histoire qui a commencé en 2009 et qui comptait 34 volumes est devenu un succès international, avant même la sortie de l’anime en 2013. L’attaque des Titans atteint des jalons tels que le fait d’être la série la plus regardée aux États-Unis, d’avoir de meilleures notes IMDB que Game of Thrones, de faire une statue pour Levi Ackerman et de battre le record Guinness du plus grand manga du monde.

C’est pourquoi l’attente de connaître le résultat était énorme et il était impossible de plaire à tout le monde. Alors qu’une partie des fans ils ont été satisfaits et ont remercié le créateur, d’autres sont partis un peu agacés parce que ils considéraient la clôture confuse. Il y avait même ceux qui ont demandé à le rééditer pour Sortez un nouvel épisode ou changez-le en anime.

Ceux qui étaient contre la fermeture sont venus la comparer avec le dernier épisode controversé de Game of Thrones. « La fin de GOT est mauvaise, mais à la fin de SNK, c’est comme s’ils frappaient votre mère devant vous et que vous ne pouviez rien faire », a été l’un des commentaires les plus forts sur la question.

En revanche, il y avait une majorité qui était satisfaite de ce qui était montré sur les pages et l’a indiqué sur les réseaux sociaux: « Merci juste Hajime Isayama pour ces 11 ans et 7 mois qui nous a donné une magnifique histoire avec Eren, Armin et Mikasa. Je pense que c’était la meilleure fin qu’il pouvait donner ».

Shingeki No Kyojin: réactions et mèmes après le chapitre 139 avec la fin du manga

Le jour est arrivé. Isayama publie le chapitre 139 (et dernier) du manga #ShingekiNoKyojin. Merci pour toutes ces années et merci d’avoir créé notre Corps d’Exploration . C’est ainsi que l’histoire d’Eren Jaeger a commencé ⬇️ pic.twitter.com/yJmKxnQyud – Streaming de génération (@GenStreaming)

9 avril 2021