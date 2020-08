Je suis terrifié par la Nvidia RTX 3090

Nvidia RTX 3090 taquine

Crédits: Nvidia

L’année dernière, j’ai acheté un PC. J’ai un PC de jeu depuis un petit moment, remarquez, mais c’était la première fois que je décidais de devenir un joueur PC principal, avec une machine suffisamment puissante pour ne pas seulement dépasser facilement ma Xbox One X et PS4 Pro. , mais même les séries X et PS5 lors de leur sortie à l’automne. J’ai tout fait, optant pour le 2080 ti surpuissant et surévalué, la logique étant que je n’aurais pas à mettre à niveau pendant de nombreuses années et que l’investissement en valait la peine.

Naturellement, j’envisage d’acheter un Nvidia RTX 3090, que le fabricant de cartes vient de taquiner. Parce que c’est apparemment ce qui se passe lorsque vous commencez à acheter du matériel informatique coûteux: vous commencez à en acheter plus.

J’ai un niveau de compréhension de base sur ces choses, mais je ne vais pas passer du temps à expliquer ce qui rend exactement le 3090 meilleur que mon 2080 ti: le Verge a plus de détails techniques à ce sujet. Mais la carte est prête pour une révélation complète le 1er septembre, marquant la première fois que je suis enthousiasmé par une carte graphique. Les rumeurs disent que le prix pourrait atteindre 1400 €, quelque part à proximité de trois fois le prix attendu d’une Xbox Series X ou PS5.

Il n’y a, bien sûr, aucune raison perceptible pour moi d’acheter cette chose. Ma machine peut atteindre des paramètres ultra et 4K sur la plupart des jeux, et je ne suis même pas un grand partisan des graphismes 4K en général: cela m’a toujours frappé comme un moyen de dépenser d’énormes quantités de ressources matérielles tout en obtenant un rendement essentiellement minime. Quand il s’agit de VR, je joue de toute façon sur une quête. Je voudrais continuellement pousser ma performance de Microsoft Flight Simulator en avant, mais ce n’est pas un élément central de ma vie de joueur. Mais il y a rarement une raison d’acheter des choses ultra-haut de gamme.

Et pourtant, je me sens obligé d’acheter cette carte d’environ 1 400 € à sa sortie. Surtout parce que cela me faisait du bien, lorsque j’ai acheté cet ordinateur l’année dernière, d’avoir l’une des machines de jeu les plus puissantes existantes en dehors de configurations plus absurdes impliquant plusieurs cartes et ce genre de choses. Si je veux continuer à ressentir cela, je dois débourser pour le 3090, c’est le seul moyen.

Je vais continuer avec ce truc PC, car j’aime la diversité des titres, la flexibilité de pouvoir également jouer sur un ordinateur portable, et je suis un grand fan des jeux isométriques. Mais passer par mon premier cycle d’envie de cartes me montre aussi en quelque sorte pourquoi il peut être plus facile, d’un point de vue psychologique, de s’en tenir aux consoles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂