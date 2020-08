Redmi Note 9 sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures sur Amazon: prix, spécifications, fonctionnalités

L’équipe de nouvelles de tech227 août 2020 08:17:11 IST

Redmi Note 9 (Critique) fait son débuts en Inde à un prix de départ de Rs 11 999. Le smartphone nouvellement lancé est le troisième smartphone de la série Redmi Note 9, qui comprend déjà Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max (Critique).

Redmi Note 9 sera disponible à l’achat à partir de 12 h aujourd’hui, le Amazone et Mi.com.

Prix ​​et disponibilité du Redmi Note 9

Redmi Note 9 est disponible en trois variantes de stockage – 4 Go de RAM + 64 Go de stockage, au prix de 11999 Rs et 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, au prix de 14999 Rs, et 6 Go de RAM + 64 Go de stockage, dont le prix est pas encore révélé.

Le smartphone est disponible dans les variantes de couleur Pebble Grey, Arctic White et Aqua Green.

Redmi Note 9 sera mis en vente aujourd’hui sur Amazone et Mi.com à 12 h.

Spécifications Redmi Note 9

Redmi Note 9 dispose d’un écran FHD + perforé de 6,53 pouces. Le smartphone est livré avec un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière et offre jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 512 Go. Redmi Note 9 est alimenté par le processeur MediaTek Helio G85.

Dans le département de la caméra, le smartphone dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un objectif macro de 2 MP. Pour les selfies, la caméra est livrée avec une caméra frontale de 13 MP.

Redmi Note 9 est équipé d’une batterie de 5020 mAh prenant en charge une charge rapide de 22,5 W et une charge inversée de 9 W (ce qui peut être plus lent avec des appareils non Redmi). Le smartphone est livré avec une résistance aux éclaboussures P2i.

