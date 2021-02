Valheim – Potions de guérison et d’endurance: voici comment préparer l’hydromel – Guide (Solution)

Valheim, le titre de survie indépendant de Iron Gate Studio, vous donne en tant que Viking beaucoup de liberté et vous invite à explorer, construire et combattre sans interruption. Mais bien sûr, un vrai guerrier du Nord a d’autres choses en tête. Telles que la consommation excessive de Hydromel. La délicieuse boisson n’est pas seulement enivrante et rend les fêtes ennuyeuses plus intéressantes, elle vous donne également des buffs décents.

Ceux qui consomment de l’hydromel peuvent devenir beaucoup plus forts, résister au froid des montagnes, avoir une régénération d’endurance accrue et de nombreux autres avantages pratiques. Pour ce faire, cependant, vous devez d’abord préparer la boisson sucrée, et nous vous expliquerons étape par étape comment cela fonctionne dans celui-ci Guider.

Valheim: ce dont vous avez besoin pour la production d’hydromel – Guide (solution)

Outre diverses baies, des entrailles de monstres et des plantes qui poussent partout dans «Valheim», vous avez principalement besoin d’hydromel pour l’hydromel chéri. Pour obtenir ce composant, vous avez besoin d’un reine des abeilles et en trouver un avec du bois Ruche construire. Les reines peuvent être obtenues en détruisant des nids d’abeilles, qui peuvent être trouvés n’importe où dans le jeu, mais sont principalement suspendus dans des huttes abandonnées.

Au début, vous aurez de la chance si vous pouvez construire une ruche, mais si vous découvrez soigneusement et soigneusement la carte à Valheim, vous devriez bientôt avoir suffisamment de ruches pour satisfaire en permanence votre besoin de miel. Avez-vous réglé la question sur le miel, vous devez Construire une chaudièrepour ce que tu dix barres d’étain avait besoin. Construisez la bouilloire au-dessus d’une cheminée et vous pouvez préparer les types d’hydromel suivants:

Résistance au gel du mélange d’hydromel : 10x miel, 5x chardon, 2x sac de sang, 1x pissenlit

: 10x miel, 5x chardon, 2x sac de sang, 1x pissenlit Résistance aux poisons du mélange Met : 10x miel, 5x chardon, 1x queue de sirène, 10x charbon

: 10x miel, 5x chardon, 1x queue de sirène, 10x charbon Mélange d’hydromel. Faible endurance : 10x miel, 10x framboise, 10x champignon jaune

: 10x miel, 10x framboise, 10x champignon jaune Mélange d’hydromel délicieux : 10x miel, 10x framboise, 5x myrtille

: 10x miel, 10x framboise, 5x myrtille Mélange d’hydromel sain : 10x miel, 5x myrtille, 10x framboise, 1x pissenlit

: 10x miel, 5x myrtille, 10x framboise, 1x pissenlit Mélange d’hydromel très sain: 10x miel, 4x sac de sang, 10x framboise, 1x œil de nain gris

Les plus Baie peuvent être trouvés dans toutes les forêts sur les buissons correspondants et le Yeux de nain gris vous obtenez par hasard lorsque vous tuez ces adversaires. charbon au mieux vous obtenez d’un Kohlemeierque vous pouvez placer dans votre entrepôt. Poches de sang vous pouvez voir les cadavres de Vers minceur qui vivent dans le marais, et champignons jaunes poussent dans des grottes, par exemple dans des chambres funéraires ou des grottes de trolls. Sirènes se trouve à proximité de l’eau.

© Studio Iron Gate

Valheim: hydromel en fermentation, comment le faire – guide (solution)

Une fois que vous avez préparé le mélange d’hydromel dans une bouilloire, il est temps de faire du vrai alcool à partir de l’infusion, mais vous en aurez besoin pour cela. FermenteurSinon, la boisson est inutile. Pour construire un fermenteur, vous en avez d’abord besoin Forgé et aussi 30x bois précieux (abat des bouleaux ou des chênes avec une hache de bronze), 5x bronze (fait fondre 10x cuivre et 5x étain pour former des barres de bronze) et 10x résine, que vous obtenez des nains gris et des arbres abattus.

Vous emballez le mélange d’hydromel que vous souhaitez faire fermenter dans le fermenteur en interagissant avec l’appareil. Bien sûr, le mélange doit être dans votre inventaire pour cela. Beaucoup de temps passe avant que la boisson soit prête, vous pouvez donc vous adonner à d’autres activités pendant que votre hydromel fermente. Lorsque l’alcool est prêt, vous pouvez utiliser le Robinet remplir et utiliser.