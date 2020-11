"Mulan": La version DVD et Blu-ray de la version réelle est définie

L’adaptation cinématographique « Mulan » n’a pas obtenu de sortie en salles cette année. Le film a commencé directement avec des services de streaming. Désormais, il est également disponible en magasin sans abonnement.

Avec des services comme Disney + et Amazon Prime, vous pouvez diffuser « Mulan » depuis longtemps, mais vous devez l’acheter numériquement en plus de l’abonnement. Ceux qui trouvent cela inutile peuvent bientôt mettre la version disque sur leurs étagères, qui sera mise en vente le 26 novembre.

Versions Blu-ray avec matériel bonus

Le film sera ensuite disponible sur DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD et peut déjà être précommandé. Les versions Blu-ray apportent du matériel bonus: selon Bluray-Disc.de, les extras incluent le Les vedettes incluent « A New Look, The New Mulan », « Become a Villain » et « The Mulan Score », plus six scènes supplémentaires et huit vidéoclips.

La version disque sera publiée peu de temps avant le début de l’abonnement sur Disney +

Après des reports dus à la crise sanitaire mondiale, Disney a annulé la sortie en salles de « Mulan » entièrement cette année et a apporté le film directement à Disney + en septembre. Il sera disponible ici à partir de décembre sans frais supplémentaires – une bonne semaine après la sortie du disque. Si vous avez l’abonnement, vous pouvez évaluer à quel point il est important pour vous d’avoir la version physique et le matériel bonus.