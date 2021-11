Qui veut être millionnaire Les téléspectateurs irrités par la blague de Sean Lock

Alors que Carr recevait une salve d’applaudissements de la part du public du studio, Clarkson a déclaré: « Le public n’applaudit pas pour toi Jimmy Carr, car on leur a promis Sean Lock. »

L’un d’eux a dit: « Bravo ITV. C’est très sensible de votre part d’inclure une blague sur le regretté Sean Lock ne pouvant pas apparaître sur Qui veut gagner des millions? «

Un troisième a écrit: » Clarkson vient-il vraiment de dire » on leur avait promis Sean Lock « à Jimmy Carr le Qui veut gagner des millions ?! Crasseux comme un foutre ! »

Une personne a commenté: « Que cela ait été filmé avant ou après sa mort (je pense que c’est la dernière), le fait est que Sean aurait trouvé ça drôle et Jimmy le saurait, d’où pourquoi il n’a pas été monté! »

Quoi qu’il en soit, cela ne s’est pas très bien passé pour Jimmy à la fin, car il a mal répondu à une question sur le record de vitesse terrestre et a perdu 31 000 € sur la question de 64 000 €.

« Je l’aimais. Je regarde des clips de lui en ce moment – en riant et en pleurant. Il va tellement me manquer. »

Réagissant au rapport à l’écran entre les deux hommes, Carr a dit un jour : « Après sa mort, j’ai regardé en arrière et je me suis dit : ‘Attends – est-ce que j’étais dans un double acte ?’ Nous avons fait 250 émissions de télévision ensemble et je n’ai en quelque sorte pas remarqué.