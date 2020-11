Fantastic Beasts 3 reporté jusqu’en 2022 après le départ de Johnny Depp

Warner Bros.a retardé Bêtes fantastiques 3 jusqu’à l’été 2022. L’annonce intervient après que le studio a confirmé que Johnny Depp quitterait la franchise. « Nous remercions Johnny pour son travail sur les films à ce jour », a déclaré le studio. « Bêtes fantastiques 3 est actuellement en production et le rôle de Gellert Grindelwald sera refondu. Le film fera ses débuts dans les salles du monde entier à l’été 2022. « Depp a révélé que Warner Bros. lui avait demandé de partir, ce qu’il a accepté.

Le nouveau Bêtes fantastiques 3 la date de sortie intervient quelques jours seulement après que Johnny Depp ait perdu son procès en diffamation contre le tabloïd The Sun, qui affirmait dans un titre qu’il était un «batteur de femme». Depp envisage de faire appel de la décision. Au moment d’écrire ces lignes, il est difficile de savoir à qui le studio remplacera Depp en tant que Gellert Grindelwald, bien que cette annonce devrait arriver sous peu. le Bêtes fantastiques la franchise s’est avérée être un succès au box-office et de nombreux Harry Potter les fans attendaient avec impatience le troisième opus.

Bêtes fantastiques 3 La star Eddie Redmayne a récemment parlé du tournage du film pendant la crise de santé publique. En fait, ils ont pu à l’origine tirer pendant un jour avant que la pandémie n’éclate. De là, les acteurs et l’équipe ont été renvoyés chez eux. «Nous sommes tellement chanceux d’être de retour au travail et c’est intéressant, c’est un peu comme – les équipes de tournage sont des gens extraordinaires et très adaptables», dit Redmayne. « Donc, nous avons beaucoup de tests, vous savez, nous sommes dans des bulles, et nous sommes tous masqués, mais ça a été plutôt … en fait plutôt génial. Donc, c’est agréable d’être de retour au travail et je me sens très chanceux. «

Quant à s’habituer aux nouveaux protocoles de sécurité, Eddie Redmayne dit que cela a été assez facile. Quant à ce que le Bêtes fantastiques 3 l’ensemble ressemble à ces jours-ci, l’acteur dit qu’ils « testent fréquemment » et portent des masques. «Je me demandais, en fait, si les masques allaient affecter la créativité, d’une certaine manière. Peut-être que c’était un peu ignorant, mais j’ai juste pensé, en tant qu’humains, avons-nous besoin d’interaction pour susciter les uns des autres», note Redmayne. « Ce qui est vraiment rassurant, c’est que c’est un processus différent, mais on a toujours l’impression que c’est pétillant et que tout le monde travaille au sommet de sa forme. »

En fin de compte, il y avait toujours une possibilité que Bêtes fantastiques 3 allait être repoussé. Avec tant de cas de plus en plus nombreux et les cinémas à travers l’Europe fermant à nouveau, on ne sait pas à quoi ressemblera 2021 pour l’industrie du divertissement. Cela étant dit, le studio a maintenant le luxe de trouver le bon acteur à remplacer Johnny Depp et incarnez Gellert Grindelwald. Variety a été l’un des premiers points de vente à révéler le nouveau Bêtes fantastiques 3 date de sortie.

Sujets: Fantastic Beasts 3, Fantastic Beasts