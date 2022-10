La série Green Lantern de HBO Max sera réorganisée avec un budget beaucoup plus petit

La La lanterne Verte La série a survécu à la fusion Warner Bros. Discovery, mais bien que le projet soit toujours officiellement lancé chez HBO Max, certains changements ont été apportés avant la production. Selon un nouveau rapport de THR, le scénariste et showrunner de la série Seth Grahame-Smith a quitté le projet au milieu de nombreux changements survenus chez HBO Max après la fusion. Les scripts terminés de Grahame-Smith pour les huit épisodes de la série prévue ont également été abandonnés, car le plan est de redévelopper La lanterne Verte à partir de zéro avec un budget beaucoup plus petit à l’esprit.





Auparavant, il avait été rapporté que Finn Wittrock et Jeremy Irvine avaient signé pour jouer les incarnations Guy Gardner et Alan Scott de Green Lantern. Il n’est pas encore clair si les deux seront toujours à bord pour jouer ces rôles, bien que ces personnages ne soient plus l’objectif principal de la série. THR rapporte que la nouvelle direction pour le La lanterne Verte la série suivra la version de John Stewart. On ne sait pas qui jouera le personnage dans la série, bien que Wayne T. Carr soit apparu en tant que John Stewart dans une scène supprimée du film DCEU. Ligue des Justiciers.

La version Grahame-Smith de La lanterne Verte a été commandé sous la surveillance de Walter Hamada, et la décision de changer de vitesse a été prise après sa récente sortie. Il a depuis été annoncé que James Gunn et Peter Safran ont été nommés pour diriger des projets basés sur DC Comics pour DC Studios. Pendant ce temps, Berlanti Productions de Greg Berlanti est toujours attaché au projet, bien que le producteur exécutif Marc Guggenheim ne soit pas impliqué dans ce nouveau plan.





La série Green Lantern revient à la planche à dessin

La La lanterne Verte la série était très ambitieuse avec un gros budget attaché. Réinitialiser la production avec un budget plus petit à l’esprit est mieux que de donner à la série le Fille chauve-souris traitement, bien que cela signifie que les choses seront radicalement différentes de ce que Grahame-Smith avait en tête. L’année dernière, il a taquiné à DC FanDome que le spectacle qu’il prévoyait allait être énorme, mettant en vedette une variété de lanternes vertes avec beaucoup de temps passé dans l’espace.

« Ouais, ce spectacle est gigantesque », a-t-il déclaré. « Il a fallu pas mal de temps pour arriver à ce point et c’est juste une grande, grande entreprise. Ça se passe très bien. Tout ce que je peux dire, c’est que ça se passe très bien et qu’il y aura des lanternes vertes dedans, et c’est sera sur HBO Max. »

Il a ajouté : « On verra. Il va falloir un moment avant que le monde ne voie ça, mais nous sommes très, très occupés au travail, en ce moment même. »

Le mot est que c’était la décision de Grahame-Smith de quitter la série, et cela ne semble pas si surprenant si on lui disait que tout le travail qu’il a mis dans sa vision au cours de la dernière année n’a servi à rien. Dans tous les cas, La lanterne Verte se passe toujours chez HBO Max, mais on ne sait pas encore quand la série arrivera sur la plateforme de streaming.